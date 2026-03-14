ΑΕΚ: Η παρακάμερα της νίκης επί της Τσέλιε για το Conference League

Η ΑΕΚ κέρδισε 4-0 την Τσέλιε στη Σλοβενία σε ένα παιχνίδι για τους 16 του Conference League και ουσιαστικά έκλεισε θέση στα προημιτελικά του θεσμού.

Η παρακάμερα που ανέβασε η ΑΕΚ δεν μπορεί να κρύψει τον ενθουσιασμό παικτών και φιλάθλων για το μεγάλο αποτέλεσμα στην έδρα της Τσέλιε που της δίνει το δικαίωμα να ξεκουράσει και παίκτης στον επαναληπτικό αγώνα του Conference League.

Μετά το τελικό σφύριγμα του διαιτητή παίκτες και κόσμος έγιναν ένα για να πανηγυρίσουν τη νίκη, ενώ ο Μάριος Ηλιόπουλος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να συγχαρεί έναν έναν τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς.

Η ρεβανς ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι την Πέμπτη 19 Μαρτίου στις 19:45 στην Allwyn Arena.