ΑΕΚ – Κηφισιά: Η παρακάμερα του αγώνα με τους πανηγυρισμούς στα γκολ της Ένωσης

Η ΑΕΚ νίκησε με 3-0 την Κηφισιά στην τελευταία αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Super League και προκάλεσε έξαλλους πανηγυρισμούς στους οπαδούς της, καθώς την ίδια ώρα, τόσο ο ΠΑΟΚ, όσο και ο Ολυμπιακούς έπεφταν από την κορυφή της βαθμολογίας.

Το κλίμα στην Allwyn Arena ήταν εξαιρετικό από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και με την “έκρηξη” στα γκολ της ΑΕΚ επί της Κηφισιάς, υπήρξε αποθέωση για παίκτες και προπονητές στο φινάλε του αγώνα.

Η παρακάμερα του AEK TV κατέγραψε έτσι, όλα όσα συνέβησαν στο περιθώριο του αγώνα στην Allwyn Arena, αλλά και τι στιγμή που ο Μάριος Ηλιόπουλος έδωσε το κίτρινο τριαντάφυλλο στον Μάρκο Νίκολιτς.

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται πλέον ως πρωτοπόρος για τα πλέι οφ της Super League.