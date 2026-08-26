ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας 4-0: Κιτρινόμαυρος θρίαμβος και πρόκριση στη League Phase του Champions League

Η τεράστια λαχτάρα της ΑΕΚ και των φίλων της ομάδας έγινε πράξη με απίστευτο “πάρτι”. Η Ένωση θα αγωνιστεί ξανά στο Champions League! Η ομάδα του Νίκολιτς «ξέκανε» τη Λέφσκι Σόφιας με 4-0 μέσα στην «καυτή» Allwyn Arena και θα αγωνιστεί στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στον πλανήτη. Το live του αγώνα.

Η ΑΕΚ έκανε “πάρτι” μέσα στην έδρα της! Δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης στην Λέφσκι Σόφιας, την «κατάπιε» μέσα στην κατάμεστη Allwyn Arena και θα είναι αυτή που θα μπει στην αυριανή κλήρωση (27.08.2026, 19:00, Newsit.gr) της League Phase Champions League (πρώτη φορά που θα συμμετάσχει στη διοργάνωση, με αυτό το format).

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Με τον Γιόβιτς να ανοίγει το… δρόμο του θριάμβου, τον Βάργκα να σκοράρει δυο φορές, τον Μάγερ να ξεχωρίσει στο χώρο του κέντρου -και να «μετράει» και μια ασίστ- και τον Μαρίν να είναι για ένα ακόμα ματς σταθερότατος -αλλά και σκόρερ με εκτέλεση πέναλτι- η ΑΕΚ έκανε ένα αποτελεσματικό και γεμάτο πάθος ματς και πήρε το «εισιτήριο» για τα… αστέρια με εκκωφαντικό τρόπο!

Η ΑΕΚ θα… κουνήσει το «σεντόνι» μετά από 24 χρόνια στη Νέα Φιλαδέλφεια, επιστρέφοντας σε φάση ομίλων της κορυφαίας διοργάνωσης μετά από 8 σεζόν, σκορπίζοντας χαρά στους οπαδούς της, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να βγαίνει δικαιωμένος για την πίστη και την στήριξη που έδωσε στον Μάρκο Νίκολιτς και τον Χαβιέ Ριμπάλτα.

Η ΑΕΚ επέστρεψε στην μεγαλύτερη ποδοσφαιρική “σκηνή” του πλανήτη, το έκανε με κρότο και… έφτιαξε την χρονιά της!

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Το ματς…

Η ΑΕΚ μπήκε επιθετικά στο ματς, με τον Μάγερ να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην κυκλοφορία της μπάλας και δημιουργία φάσεων, έχοντας και ένα καλό σουτ στα 57 δευτερόλεπτα από την έναρξη του ματς (το έδιωξε με τα πόδια ο αντίπαλος πορτιέρε). Η Λέφσκι Σόφιας πήρε ελάχιστα την μπάλα, πίεσε στο χώρο του κέντρου αναποτελεσματικά και βρέθηκα από νωρίς σε θέση άμυνας και να κλείνει διαδρόμους

Το γκολ για την ΑΕΚ ήρθε πριν τη συμπλήρωση δέκα λεπτών αγώνα. Ο Ρότα έβγαλε συστημένη σέντρα από τα δεξιά στο 7’ και ο Λούκα Γιόβιτς πετάχτηκε πρώτος, έπιασε την κεφαλιά και έκανε το 1-0, προκαλώντας «σεισμό» στην Allwyn arena.

Η ΑΕΚ συνέχισε να… πετάει φωτιές και στο 12’ έφτασε στο 2-0! Ο Μάγερ έβγαλε τη σέντρα, ο Ρέλβας έκανε κεφαλιά πάσα στον Βάργκα και ο Ούγγρος φορ -με ιδανικό τελείωμα- νίκησε τον Βούτσοφ

Έχοντας πάρει ισχυρό προβάδισμα νίκης και πρόκρισης, η ΑΕΚ έδειξε να κατεβάζει λίγο σε ρυθμό στην επίθεση, με την Λέφσκι να προσπαθεί να γίνει για πρώτη φορά απειλητική, αλλά να μη καταφέρνει να πλησιάσει με αξιώσεις την εστία του Στρακόσα.

Έχοντας πάρει ισχυρό προβάδισμα νίκης και πρόκρισης, η ΑΕΚ έδειξε να κατεβάζει λίγο σε ρυθμό στην επίθεση, με την Λέφσκι να προσπαθεί να γίνει για πρώτη φορά απειλητική, αλλά να μη καταφέρνει να πλησιάσει με αξιώσεις την εστία του Στρακόσα.

Οι παίκτες της ΑΕΚ πήγαν πιο συντηρητικά στο ματς, έχοντας όμως «ξεσπάσματα». Η Ένωση ήταν ανώτερη από την Λέφσκι Σόφιας και στο 29’ έφτασε στο 3-0. Ο Μάγερ εκτέλεσε το κόρνερ, ο Βάργκα σηκώθηκε ψηλά στον αέρα, έπιασε την κεφαλιά, ο Βούτσοφ έβαλε κάκιστα τα χέρια του και είδε την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα του για τρίτη φορά.

Ένα λεπτό μετά, ο Κοϊτά έκανε κακό πλασέ μέσα από την αντίπαλη μεγάλη περιοχή, ενώ στο 34’ η Λέφσκι Σόφιας είχε την πρώτη της καλή στιγμή στο ματς. Γιόβιτς κράτησε περισσότερο από όσο έπρεπε την μπάλα στα πόδια του, ο Νέβες έκλεψε και έκανε το σουτ που πέρασε λίγο δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Στρακόσα

Μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους, η ΑΕΚ κατέβασε αισθητά ρυθμούς, η Λέφσκι πίεσε για να απειλήσει, αλλά η άμυνα των «κιτρινόμαυρων» αμύνθηκε υποδειγματικά και με πάθος, κρατώντας το σκορ σε αυτά τα επίπεδα.

Η Λέφσκι Σόφιας έδειξε διάθεση να πιέσει περισσότερο την ΑΕΚ, στα πρώτα λεπτά της επανάληψης. Η Ένωση όμως κυκλοφόρησε την μπάλα, κυριάρχησε ξανά, βγήκε στην επίθεση και στο 54’κέρδισε πέναλτι, σε ανατροπή του Γιόβιτς από τον Αλνταΐρ. Ο Μαρίν εκτέλεσε εύστοχα και έκανε το 4-0, κάνοντας και πάλι τους οπαδούς της Ένωσης να… σηκωθούν στο πόδι!

Η ΑΕΚ ήταν εντυπωσιακή! Το πάθος δεν έλειψε από τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος είδε στο 60’ τον Μάγερ να εκτελεί ένα κόρνερ και να στέλνει την μπάλα στο πρώτο δοκάρι των Βούλγαρων!

Στο 67’ ο Στρακόσα «θυμήθηκε» στο 67’ πως παίζει και αυτός, διώχνοντας το σουτ του Περέα. Οι δυο ομάδες άρχισαν τις αλλαγές, με την ΑΕΚ να διαχειρίζεται την πίεση των φιλοξενούμενων και τους Ρότα και Πήλιο να ξεχωρίζουν στην άμυνα και να κερδίζουν το χειροκρότημα της εξέδρας αλλά και του Νίκολιτς.

Η ΑΕΚ δεν χαλάρωσε μέχρι τέλους, ο Γκατσίνοβιτς είχε άστοχο πλασέ από καλό σημείο στο 88′ και στο 90+2′, ο Μάνταλ και το σφύριγμα της λήξης βρήκε τους οπαδούς της Ένωσης να πανηγυρίζουν μια τεράστια πρόκριση!

Διαιτητής: Κλεμάν Τουρπέν (Γαλλία, Elite)

Βοηθοί: Νικολάς Ντανός (Γαλλία), Μπενζαμίν Παζέ (Γαλλία)

4ος: Ρομέν Λισόρζ (Γαλλία)

VAR: Ζερόμ Μπρισάρ (Γαλλία)

AVAR: Μπαστιέν Ντεσεπί (Γαλλία)