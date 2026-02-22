ΑΕΚ – Λεβαδειακός 4-0: Επιβλητική νίκη και ξανά κορυφή για την Ένωση στη Super Leauge

Η ΑΕΚ “διέλυσε” με 4-0 τον Λεβαδειακό για την 22η αγωνιστική της Super League, σε αγώνα κεκλεισμένων των θυρών στην Allwyn Arena και επέστρεψε με επιβλητικό τρόπο στην κορυφή της βαθμολογίας.

“Χτυπώντας” στην αρχή των δύο ημιχρόνων, η ΑΕΚ “σάρωσε” τον Λεβαδειακό στην έδρα της, παρά την απουσία των οπαδών της, με τον Πέτρο Μάνταλο να “καθαρίζει” το ματς με γκολ και ασίστ στο δεύτερο μέρος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς γλίτωσε την ισοφάριση σε οριακό οφσάιντ των Βοιωτών και στη συνέχεια έκανε “πάρτι” στην Allwyn Arena, φθάνοντας σε μία εντυπωσιακή επικράτηση, που την φέρνει στο +2 από τον Ολυμπιακό στη βαθμολογία της Super League. Μειώθηκε η διαφορά του Λεβαδειακού από τον Παναθηναϊκό στη “μάχη” της 4ης θέσης.

Το παιχνίδι

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και ευτύχησε να ανοίξει το σκορ στην πρώτη καλή της φάση στο ματς. Μόλις στο 5ο λεπτό, ο Μαρίν εκτέλεσε ένα φάουλ από δεξιά και ο Μουκουντί πήρε την κεφαλιά για να κάνει το 1-0 στο ματς κόντρα στο Λεβαδειακό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ένωση συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και είχε μία μεγάλη ευκαιρία για δεύτερο γκολ σε φοβερό σουτ του Γιόβιτς έξω από την περιοχή, που ανάγκασε τον Λοντίγκιν να εκτιναχθεί στην εστία του για να αποκρούσει.

Στη συνέχεια όμως, ο Λεβαδειακός ισορρόπησε το ματς και προσπάθησε να φθάσει στην ισοφάριση. Ο Στρακόσα χρειάστηκε έτσι να επέμβει σε ένα καλό σουτ του Μπάλτσι από τα όρια της περιοχής στο 24′, ενώ στο 31′, ο Πεντρόζο σκόραρε με πλασέ κάτω από τα πόδια του τερματοφύλακα της Ένωσης, αλλά το γκολ δεν μέτρησε, για πολύ οριακό οφσάιντ, όπως έδειξε και το VAR.

Το σκορ δεν άλλαξε έτσι στο πρώτο ημίχρονο, για να ακολουθήσει μία… καταιγίδα από την πλευρά της ΑΕΚ στο δεύτερο μέρος. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς βρήκε ξανά ένα γκολ στο πρώτο 5λεπτο, με τον Μάνταλο να κλέβει την μπάλα και να βγάζει τον Γιόβιτς σε θέση τετ-α-τετ, για να σκοράρει εύκολα αυτός με άψογο πλασέ, για το 2-0 στο ματς.

Η “ορμή” των γηπεδούχων συνεχίστηκε και στα επόμενα λεπτά, για να φθάσουν σε… τρία γκολ ακόμη μέχρι το 68′. Αρχικά ο Λιούμπισιτς είδε τον βοηθό να του “κόβει” ένα γκολ για οφσάιντ, αλλά αμέσως μετά, ο Μάνταλος με ένα τρομερό σουτ έξω από την περιοχή “έγραψε” το 3-0 για την ομάδα του και έβαλε πρόωρο τέλος στο ματς.

Το μόνο που άλλαξε στο υπόλοιπο της αναμέτρησης ήταν το τελικό σκορ, αφού ο Μαρίν με ένα υπέροχο πλασέ από ασίστ του Λιούμπισιτς, έδωσε διαστάσεις θριάμβου στην επικράτηση της ομάδας του.

Η ΑΕΚ πανηγύρισε έτσι μία ακόμη νίκη στην έδρα της και συνεχίζει να προελαύνει στη βαθμολογία της Super League, αφήνοντας ξανά πίσω της τον Ολυμπιακό και αυξάνοντας τη διαφορά της από τον ΠΑΟΚ. Τέταρτος πάντα ο Λεβαδειακός, αλλά με τον Παναθηναϊκό να μειώνει τη διαφορά τους στην 22η αγωνιστική της Super League.