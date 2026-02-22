Η ΑΕΚ πήρε επιβλητική νίκη με 4-0 κόντρα στον Λεβαδειακό σε έναν αγώνα κεκλεισμένων των θυρών για την 22η αγωνιστική της Super League, με αποτέλεσμα να βρεθεί ξανά στο +2 από τον Ολυμπιακό, στην κορυφή της βαθμολογίας.
ΑΕΚ – Λεβαδειακός 4-0 τελικό: «Σαρωτική» η Ένωση στην άδεια Allwyn Arena
Η ΑΕΚ άνοιξε από νωρίς το σκορ με τον Μουκουντί και έκανε "πάρτι" στο δεύτερο ημίχρονο με τρία γκολ από Γιόβιτς, Μάνταλο και Μαρίν, κόντρα στον Λεβαδειακό, για να ανέβει ξανά στην πρώτη θέση της Super League
Μακρινό σουτ του Βήχου για τον Λεβαδειακό, η μπάλα άουτ
2 λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς
Έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα μετά το 4ο γκολ της ΑΕΚ, η οποία και έχει "σφραγίσει" τη νίκη της
Κίτρινες κάρτες σε Ζοάο Μάριο και Μπάλτζι
Όμορφη ασίστ του Λιούμπισιτς στον Μαρίν, ο οποίος με φοβερό πλασέ "έγραψε" το 4-0 στο ματς
Μετά την ασίστ στο δεύτερο γκολ, ο Μάνταλος σκόραρε και το τρίτο της ομάδας του, "καθαρίζοντας" από νωρίς το ματς
Ο Μάνταλος με ένα φοβερό σουτ έξω από την περιοχή, έκανε το 3-0 για την ΑΕΚ κόντρα στον Λεβαδειακό
Ο Λιούμπισιτς σκόραρε για την ΑΕΚ, αλλά ο Πήλιος υποδείχθηκε οφσάιντ στην αρχή της φάσης
Η ΑΕΚ πέτυχε γκολ στην πρώτη της φάση στο δεύτερο ημίχρονο, όπως ακριβώς είχε κάνει και στο πρώτο μέρος
Μετά από κλέψιμο και ασίστ του Μάνταλου στον Γιόβιτς, ο Σέρβος επιθετικός πλάσαρε εύκολα από κοντά για το 2-0 της ΑΕΚ στο ματς
Η ΑΕΚ προηγήθηκε από νωρίς με γκολ του Μουκουντί και άγγιξε ένα δεύτερο τέρμα με τον Γιόβιτς, αλλά η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, με τον Λεβαδειακό να ισορροπεί το ματς και να έχει ένα γκολ που δεν μέτρηση οριακά για οφσάιντ, ώστε να παραμένει το 1-0 στο ημίχρονο
Τρία λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο
Από εκτέλεση κόρνερ από αριστερά, ο Μουκουντί αιφνιδιάστηκε όταν είδε την μπάλα στα πόδια του στο δεύτερο δοκάρι και δεν κατάφερε να τη στείλει στα δίχτυα από κοντά
Κίτρινη κάρτα στον Γκούμα για ένα σκληρό φάουλ στο Μάνταλο
Από γέμισμα του Ρέλβας, ο Μάνταλος προσπάθησε να σκοράρει με τακουνάκι από κοντά, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ
Ο Πεντρόσο έφυγε στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ και πλάσαρε εύστοχα κάτω από τα πόδια του Στρακόσα, αλλά φαίνεται ότι ήταν οριακά σε θέση οφσάιντ, αφού το VAR συμφώνησε με τον βοηθό διαιτητή
Ο Λεβαδειακός έχει ισορροπήσει το παιχνίδι στα τελευταία λεπτά και ψάχνει τις δικές του ευκαιρίες για ένα γκολ
Από λάθος του Μαρίν, ο Μπάλτζι σούταρε από τα όρια της περιοχής, αλλά ο Στρακόσα απέκρουσε για την ΑΕΚ
Έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα μετά το δυνατό ξεκίνημα της ΑΕΚ, με την Ένωση να διατηρεί πάντως την κατοχή της μπάλας έχοντας κλείσει το Λεβαδειακό στο δικό του μισό του γηπέδου
Κίρτινη κάρτα στον Μαρίν της ΑΕΚ για ένα σκληρό φάουλ
Αναγκαστική αλλαγή για τον Λεβαδειακό, με τον Βέρμπιτς να αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και τον Γκούμα να περνάει στη θέση του
Φοβερό φαλτσαριστό σουτ του Γιόβιτς έξω από την περιοχή, με τον Λοντίγκιν να εκτινάσσεται για να αποκρούσει
Ο Μουκουντί πήρε την κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ του Μαρίν και έκανε το 1-0 για την ΑΕΚ στην πρώτη φάση του αγώνα
Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ματς στην Allwyn Arena
Οι οπαδοί της ΑΕΚ έχουν δημιουργήσει κερκίδα έξω από το γήπεδο
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Βεργέτης με τον Ευαγγέλου στο VAR
ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Βίντα, Πενράις, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Περέιρα, Σαχαμπό, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Καλοσκάμης, Ελίασον, Ζίνι.
Λεβαδειακός: Ανακέρ, Σουρδής, Τσιβελεκίδης, Φίλων, Γκούμας, Οζέγκοβιτς, Μανθάτης, Νίκας, Λαμαράνα
Λοντίγκιν, Τσάπρας, Κορνέζος, Μάνγκνουσον, Βήχος, Χάνα, Κωστή, Τσόκαϊ, Μπάλτζι, Βέρμπιτς, Πεντρόσο
Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Γκεορκίεβ, Μαρίν, Μάνταλος, Πινέδα, Λιούμπιτσιτς, Γιόβιτς, Βάργκα
Η πρωτοπόρος ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον 4ο Λεβαδειακό σε αγώνα κεκλεισμένων των θυρών, εξαιτίας τιμωρίας μίας αγωνιστικής στην Ένωση
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Λεβαδειακός - ΑΕΚ στην 22η αγωνιστική της Super League
