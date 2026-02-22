Συμβαίνει τώρα:
ΑΕΚ – Λεβαδειακός 4-0 τελικό: «Σαρωτική» η Ένωση στην άδεια Allwyn Arena

Μουκουντί, Γιόβιτς, Μάνταλος και Μαρίν οι σκόρερ της ΑΕΚ κόντρα στο Λεβαδειακό
Οι παίκτες της ΑΕΚ
Super League
22η αγωνιστική
4 - 0
Τελικό σκορ
Οι παίκτες της ΑΕΚ πανηγυρίζουν κόντρα στον Λεβαδειακό (ΜΑΡΙΛΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)

Η ΑΕΚ πήρε επιβλητική νίκη με 4-0 κόντρα στον Λεβαδειακό σε έναν αγώνα κεκλεισμένων των θυρών για την 22η αγωνιστική της Super League, με αποτέλεσμα να βρεθεί ξανά στο +2 από τον Ολυμπιακό, στην κορυφή της βαθμολογίας.

21:53 | 22.02.2026
21:52 | 22.02.2026

Η ΑΕΚ άνοιξε από νωρίς το σκορ με τον Μουκουντί και έκανε "πάρτι" στο δεύτερο ημίχρονο με τρία γκολ από Γιόβιτς, Μάνταλο και Μαρίν, κόντρα στον Λεβαδειακό, για να ανέβει ξανά στην πρώτη θέση της Super League

21:51 | 22.02.2026
Τέλος στο ματς!
21:51 | 22.02.2026
90+1'

Μακρινό σουτ του Βήχου για τον Λεβαδειακό, η μπάλα άουτ

21:51 | 22.02.2026

2 λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς

21:43 | 22.02.2026

Έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα μετά το 4ο γκολ της ΑΕΚ, η οποία και έχει "σφραγίσει" τη νίκη της

21:40 | 22.02.2026
83'

Κίτρινες κάρτες σε Ζοάο Μάριο και Μπάλτζι

21:33 | 22.02.2026
Το γκολ της ΑΕΚ που ακυρώθηκε!
21:29 | 22.02.2026
Το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ με τον Γιόβιτς!
21:28 | 22.02.2026
67'

Όμορφη ασίστ του Λιούμπισιτς στον Μαρίν, ο οποίος με φοβερό πλασέ "έγραψε" το 4-0 στο ματς

21:27 | 22.02.2026
Τέταρτο γκολ για την ΑΕΚ!
21:20 | 22.02.2026

Μετά την ασίστ στο δεύτερο γκολ, ο Μάνταλος σκόραρε και το τρίτο της ομάδας του, "καθαρίζοντας" από νωρίς το ματς

21:19 | 22.02.2026
60'

Ο Μάνταλος με ένα φοβερό σουτ έξω από την περιοχή, έκανε το 3-0 για την ΑΕΚ κόντρα στον Λεβαδειακό

21:19 | 22.02.2026
Τρίτο γκολ για την ΑΕΚ!
21:17 | 22.02.2026
57'

Ο Λιούμπισιτς σκόραρε για την ΑΕΚ, αλλά ο Πήλιος υποδείχθηκε οφσάιντ στην αρχή της φάσης

21:16 | 22.02.2026
Δεν μετράει τώρα τρίτο γκολ της ΑΕΚ!
21:11 | 22.02.2026
Το γκολ του Λεβαδειακού που δεν μέτρησε στο πρώτο ημίχρονο!
21:10 | 22.02.2026

Η ΑΕΚ πέτυχε γκολ στην πρώτη της φάση στο δεύτερο ημίχρονο, όπως ακριβώς είχε κάνει και στο πρώτο μέρος

21:09 | 22.02.2026
50'

Μετά από κλέψιμο και ασίστ του Μάνταλου στον Γιόβιτς, ο Σέρβος επιθετικός πλάσαρε εύκολα από κοντά για το 2-0 της ΑΕΚ στο ματς

21:06 | 22.02.2026
Δεύτερο γκολ για την ΑΕΚ!
20:50 | 22.02.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
20:49 | 22.02.2026

Η ΑΕΚ προηγήθηκε από νωρίς με γκολ του Μουκουντί και άγγιξε ένα δεύτερο τέρμα με τον Γιόβιτς, αλλά η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, με τον Λεβαδειακό να ισορροπεί το ματς και να έχει ένα γκολ που δεν μέτρηση οριακά για οφσάιντ, ώστε να παραμένει το 1-0 στο ημίχρονο

20:46 | 22.02.2026
Ημίχρονο στην Allwyn Arena!
20:45 | 22.02.2026
Νωρίτερα μία ευκαιρία του Λεβαδειακού!
20:45 | 22.02.2026

Τρία λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο

20:44 | 22.02.2026
45'
Χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ!

Από εκτέλεση κόρνερ από αριστερά, ο Μουκουντί αιφνιδιάστηκε όταν είδε την μπάλα στα πόδια του στο δεύτερο δοκάρι και δεν κατάφερε να τη στείλει στα δίχτυα από κοντά

20:40 | 22.02.2026
Το γκολ του Μουκουντί!
20:38 | 22.02.2026
38'

Κίτρινη κάρτα στον Γκούμα για ένα σκληρό φάουλ στο Μάνταλο

20:33 | 22.02.2026
36'
Χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ!

Από γέμισμα του Ρέλβας, ο Μάνταλος προσπάθησε να σκοράρει με τακουνάκι από κοντά, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ

20:32 | 22.02.2026

Ο Πεντρόσο έφυγε στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ και πλάσαρε εύστοχα κάτω από τα πόδια του Στρακόσα, αλλά φαίνεται ότι ήταν οριακά σε θέση οφσάιντ, αφού το VAR συμφώνησε με τον βοηθό διαιτητή

20:31 | 22.02.2026
Δεν μετράει οριστικά το γκολ!
20:30 | 22.02.2026
31'
Γκολ για τον Λεβαδειακό! Έδειξε οφσάιντ ο διαιτητής και περιμένει το VAR!
20:25 | 22.02.2026
30'

Ο Λεβαδειακός έχει ισορροπήσει το παιχνίδι στα τελευταία λεπτά και ψάχνει τις δικές του ευκαιρίες για ένα γκολ

20:21 | 22.02.2026
24'
Ευκαιρία για τον Λεβαδειακό!

Από λάθος του Μαρίν, ο Μπάλτζι σούταρε από τα όρια της περιοχής, αλλά ο Στρακόσα απέκρουσε για την ΑΕΚ

20:20 | 22.02.2026
20'

Έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα μετά το δυνατό ξεκίνημα της ΑΕΚ, με την Ένωση να διατηρεί πάντως την κατοχή της μπάλας έχοντας κλείσει το Λεβαδειακό στο δικό του μισό του γηπέδου

20:20 | 22.02.2026
14'

Κίρτινη κάρτα στον Μαρίν της ΑΕΚ για ένα σκληρό φάουλ

20:11 | 22.02.2026

Αναγκαστική αλλαγή για τον Λεβαδειακό, με τον Βέρμπιτς να αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και τον Γκούμα να περνάει στη θέση του

20:08 | 22.02.2026
11'
Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ!

Φοβερό φαλτσαριστό σουτ του Γιόβιτς έξω από την περιοχή, με τον Λοντίγκιν να εκτινάσσεται για να αποκρούσει

20:05 | 22.02.2026
5'

Ο Μουκουντί πήρε την κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ του Μαρίν και έκανε το 1-0 για την ΑΕΚ στην πρώτη φάση του αγώνα

20:01 | 22.02.2026
Γκολ για την ΑΕΚ!
19:58 | 22.02.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
19:54 | 22.02.2026

Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ματς στην Allwyn Arena

19:54 | 22.02.2026

Οι οπαδοί της ΑΕΚ έχουν δημιουργήσει κερκίδα έξω από το γήπεδο

19:54 | 22.02.2026
Οπαδοί της ΑΕΚ
ΑΕΚ – Λεβαδειακός: Υποδοχή με καπνογόνα από τους οπαδούς της Ένωσης και κερκίδα έξω από το γήπεδο
Κερκίδα έξω από το γήπεδο θα κάνουν οι οπαδοί της τιμωρημένης ΑΕΚ
19:54 | 22.02.2026

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Βεργέτης με τον Ευαγγέλου στο VAR

19:53 | 22.02.2026
Στον πάγκο για τις 2 ομάδες:

 

ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Βίντα, Πενράις, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Περέιρα, Σαχαμπό, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Καλοσκάμης, Ελίασον, Ζίνι. 

Λεβαδειακός: Ανακέρ, Σουρδής, Τσιβελεκίδης, Φίλων, Γκούμας, Οζέγκοβιτς, Μανθάτης, Νίκας, Λαμαράνα

19:50 | 22.02.2026
Η ενδεκάδα του Λεβαδειακού

Λοντίγκιν, Τσάπρας, Κορνέζος, Μάνγκνουσον, Βήχος, Χάνα, Κωστή, Τσόκαϊ, Μπάλτζι, Βέρμπιτς, Πεντρόσο

19:48 | 22.02.2026
Η ενδεκάδα της ΑΕΚ

Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Γκεορκίεβ, Μαρίν, Μάνταλος, Πινέδα, Λιούμπιτσιτς, Γιόβιτς, Βάργκα

19:48 | 22.02.2026

Η πρωτοπόρος ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον 4ο Λεβαδειακό σε αγώνα κεκλεισμένων των θυρών, εξαιτίας τιμωρίας μίας αγωνιστικής στην Ένωση

19:47 | 22.02.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Λεβαδειακός - ΑΕΚ στην 22η αγωνιστική της Super League

19:46 | 22.02.2026
