ΑΕΚ – Λεβαδειακός 4-0 τελικό: «Σαρωτική» η Ένωση στην άδεια Allwyn Arena

Η ΑΕΚ προηγήθηκε από νωρίς με γκολ του Μουκουντί και άγγιξε ένα δεύτερο τέρμα με τον Γιόβιτς, αλλά η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, με τον Λεβαδειακό να ισορροπεί το ματς και να έχει ένα γκολ που δεν μέτρηση οριακά για οφσάιντ, ώστε να παραμένει το 1-0 στο ημίχρονο