ΑΕΚ: Με Νόα, Ντρίτα, Τσέλιε ή Άλκμααρ στους «16» του Conference League

Η ΑΕΚ νίκησε την Κραϊόβα με 3-2 στην OPAP Arena και πήρε απευθείας το εισιτήριο για τους “16” του Conference League. Οι τέσσερις πιθανοί αντίπαλοι της Ένωσης στη νοκ άουτ φάση.

Η ΑΕΚ έκανε μία επική ανατροπή κόντρα στην Κραϊόβα και ολοκλήρωσε με ονειρικό τρόπο την ιστορική πρώτη της παρουσία στη League Phase του Conference League.

Η Ένωση προκρίθηκε απευθείας στους “16”, αποφεύγοντας τον ενδιάμεσο γύρο, ενώ γνωρίζει ήδη τους πιθανούς αντιπάλους της στη νοκ άουτ φάση.

Αυτοί θα είναι οι: Νόα, Ντρίτα, Τσέλιε, Άλκμααρ.

Τσέλιε (13η) και Άλκμααρ (14η) θα αντιμετωπίσουν μία εκ των Νόα (19η) και Ντρίτα (20η), με την κλήρωση να γίνεται στις 16 Ιανουαρίου.

Από αυτά τα ζευγάρια θα προκύψουν δύο νικητές, με την ΑΕΚ να μαθαίνει στην κλήρωση της 27ης Φεβρουαρίου ποια από τις δύο ομάδες θα βρει μπροστά της.