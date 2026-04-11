ΑΕΚ: Μυϊκό πρόβλημα ο Μάνταλος, αισιοδοξία για Μαρίν ενόψει Ράγιο Βαγεκάνο

Χωρίς τον αρχηγό σε δυο “μεγάλα” ματς. Η ΑΕΚ δεν είχε ευχάριστα νέα, όσον αφορά την κατάσταση του Πέτρου Μάνταλου, μετά τον τραυματισμό που υπέστη στον πρώτο προημιτελικό με τη Ράγιο Βαγεκάνο.

Ο Πέτρος Μάνταλος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο της αναμέτρησης στο Βαγέκας, με τις πρώτες εκτιμήσεις να επιβεβαιώνονται. Ο αρχηγός της ΑΕΚ έχει σοβαρό μυϊκό πρόβλημα και αναμένεται να απουσιάσει από τα δύο επόμενα κρίσιμα παιχνίδια, τόσο από τη ρεβάνς με τη Ράγιο στη Νέα Φιλαδέλφεια όσο και από το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Από την άλλη πλευρά, πιο αισιόδοξα είναι τα νέα για τον Ραζβάν Μαρίν. Ο διεθνής Ρουμάνος χαφ, παρότι αντιμετώπισε πρόβλημα πριν από το πρώτο ματς, αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο, αντικαθιστώντας τον Μάνταλο.

Οι ενδείξεις για την κατάστασή του είναι θετικές, με τον Μαρίν να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να είναι διαθέσιμος για τη μεγάλη ρεβάνς της Πέμπτης με τη Ράγιο βαγεκάνο (16.04.2026).

Το γεγονός πως ακολουθεί το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, βάζει… δύσκολα στο τεχνικό επιτελείο της ΑΕΚ, που καλείται να διαχειριστεί προσεκτικά την περίπτωσή του.