ΑΕΚ: Ο Πήλιος θα χάσει την πρεμιέρα των πλέι οφ της Super League λόγω καρτών, πρόβλημα και με Βάργκα

Η ΑΕΚ έκανε το καθήκον της και κέρδισε 3-0 την Κηφισιά και ο Σταύρος Πήλιος είδε την κίτρινη κάρτα η οποία θα τον κρατήσει εκτός δράσης στην πρώτη αγωνιστική των πλέι οφ της Super League.

Ο Σταύρος Πήλιος στο 47′ είδε την κίτρινη κάρτα και θα χάσει την πρεμιέρα της ΑΕΚ στα πλέι οφ της Super League. Η ΑΕΚ είναι στην πρώτη θέση μετά τη νίκη επί της Κηφισιάς και θα μάθει το πρόγραμμα των πλέι οφ την Τρίτη 24 Μαρτίου, όπου θα γίνει η κλήρωση.

Ο Μπαρνάμπας Βάργκα γύρισε το πόδι του στην Allwyn Arena και αντικαταστάθηκε με τον Σέρβο προπονητή της Ένωσης να τονίζει ότι θα εξεταστεί για να φανεί το μέγεθος του προβλήματος.

«Όσον αφορά τον Βάργκα, υπήρξε ένας τραυματισμός. Γύρισε ο αστράγαλός του. Είχε ένα πρήξιμο. Ήθελε να συνεχίσει, αλλά δεν ήταν καλή η εικόνα. Θα κάνει εξετάσεις. Θα το παρακολουθήσουμε. Έχει και την Εθνική με την Ουγγαρία που θα πάει. Έχει καλή νοοτροπία που ήθελε να συνεχίσει. Είναι αυτή που θέλουμε», είπε στις δηλώσεις του ο Μάρκο Νίκολιτς.