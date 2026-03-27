ΑΕΚ: Ο Βάργκα αποχώρησε από την Εθνική Ουγγαρίας λόγω κάκωσης στην ποδοκνημική

Ο Μπαρνάμπας Βάργκα που πήγε στην Εθνική Ουγγαρίας με πρόβλημα στον αστράγαλο, το οποίο αποκόμισε στο παιχνίδι της ΑΕΚ με την Κηφισιά, τελικά αποχώρησε από την αποστολή, καθώς δεν θα προλάβει να ξεπεράσει τον τραυματισμό του.

Η Εθνική Ουγγαρίας θα αντιμετωπίσει την Ελλάδα (31/03/26, 20:00) και ο Βάργκα δεν θα είναι στην διάθεση του προπονητή του, λόγω της κάκωκης που έχει υποστεί στην ποδοκνημική. Στην ΑΕΚ δεν ανησυχούν για την παρουσία του στην πρεμιέρα των πλέι οφ κόντρα στον Ολυμπιακό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ένωση έκλεισε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με τη Νέα Σαλαμίνα, το οποίο θα γίνει στο Σεραφείδειο την Τρίτη (31/03/26) κεκλεισμένων των θυρών.

Ο λόγος του φιλικού με την κυπριακή ομάδα είναι η ΑΕΚ να έχει όσο το δυνατόν καλύτερο ρυθμό στην πρεμιέρα των πλέι οφ και ο Νίκολιτς να μπορέσει να δοκιμάσει και μερικούς νεαρούς ποδοσφαιριστές, που δεν έχουν πάρει τις ευκαιρίες τους.