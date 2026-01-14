ΑΕΚ και ΟΦΗ κοντράρονται σε νοκ-άουτ αγώνα στην OPAP Arena για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Σε περίπτωση ισοπαλίας, δεν υπάρχει παράταση και η πρόκριση θα κριθεί στη διαδικασία των πέναλτι.
ΑΕΚ – ΟΦΗ 0-1 τελικό: Πρόκριση των Κρητικών μέσα στη Νέα ΦΙλαδέλφεια
Στην αντεπίθεση ο ΟΦΗ, βγήκε η κάθετη για τον Θεοδωσουλάκη, έγινε το πλασέ, αλλά ο Μπρινιόλι έδιωξε σε κόρνερ με το πόδι!
Γύρισμα του καλοσκάμη από δεξιά, κεφαλιά του Ρέλβας, ο πορτιέρε του ΟΦΗ μπλόκαρε
Ο Βάργκα ελίχθηκε εκτός μεγάλης περιοχής, έπιασε ένα σουτ, αλλά γλίστρησε και ο Χριστογεώργος μπλόκαρε εύκολα
Ο ΟΦΗ φυγε στην αντεπίθεση (4 μ3 3), η μπάλα έφτασε στον Σαλσέδο, που έπιασε το διαγώνιο σουτ από θέση δεξιά και νίκησε τον Μπρινιόλι
Ο Μαρίν κατέβασε έξω από τη μεγάλη περιοχή, έπιασε τυο δυνατό σουτ, αλλά ο Χριστογεώργος μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια
Μεγάλη επέμβαση του Μπρινιόλι σε σουτ του Σαλσέδο
Το ματς μπηκε στο τελευταίο του 20λεπτο, με την ΑΕΚ να ελέγχει το ματς
Γυριστό του καλοσκάμη με τη μια, η μπάλα έφυγε αρκετά άουτ
Ο Βάργκα υποδέχθηκε την μπάλα στα όρια της μεγάλης περιοχής, μπήκε μέσα από θέση δεξιά, έκανε το γύρισμα, αλλά ο ΚΛαλοσκάμης δεν μπόρεσε να έχει επαφή, πιεζόμενος από δυο αντιπάλους
μετά από τρομερό μακρινό σουτ του Μαρίν
Τρομερή ατομική προσπάθεια από τον καλοσκάμη. Ξεκίνησε από την δεξιά πτέρυγα, έφτασ εέξω από τη μεγάλη περιοχή του ΟΦΗ, αλλά το σουτ του βρήκε σε σώματα
Υπενθυμίζεται ότι δεν μπορεί να αποχωρήσει ο Καλοσκάμης αν δεν περάσει στον αγωνιστικό χώρο παίκτης που να έχει γεννηθεί μετά τη 01/01/2004
από ωραία κάθετη πάσα του Καλοσκάμη στον Βάργκα στην περιοχή, ο Ούγγρος τσίμπησε ελαφρά την μπάλα, όμως ο Χριστογεώργος μάζεψε σε δεύτερο χρόνο
Σουτ του Κοϊτά εκτός μεγάλης περτιοχής, η μπάλα στον τερματοφύλακα του ΟΦΗ
Επιθετικό φάουλ κέρδισε ο Μπρινιόλι
Φάουλ σε καλό σημείο για τον ΟΦΗ, έξω από την περιοχή της ΑΕΚ και από θέση αριστερά
Καλή σέντρα του Μάνταλου από τα αριστερά με το δεξί πόδι αλλά ήταν λίγο πιο ψηλή απ' ότι θα την ήθελε ο Γιόβιτς
Λάθος του Ροτα, ο Νους μπήκε στην αντίπαλη περιοχή από θέση αριστερά, συνέκλινε αλλά δεν μπόρεσε να πιάσει το σουτ, με τον αμυντικό της Ένωσης να τον προλαβείνει. Έπεσε κάτω ο παίκτης του ΟΦΗ, ζητώντας πέναλτι, αλλά διαιτητής και VAR δεν είδαν κάποια... λάθος επαφή
Φάουλ για τον ΟΦΗ, σε καλό σημείο για γέμισμα
Στο έδαφος ο Σαλσέδο μετά από "μονομαχία" με τον Μουκουντί
Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο
Μόλις άουη η μπάλα μετά από πλασέ του Ελίασον μέσα από τη μεγάλη περιοχή
Σέντρα του Πενράις, κεφαλιά του Ελίασον, ο πορτιέρε του ΟΦΗ έβγαλε εντυπωσιακά σε κόρνερ
Κακό σουτ του Καλοσκάμη μέσα από τη μεγάή περιοχή
Σέντρα του Πενράις, κεφαλιά του Γιόβιτς, η μπάλη στη συμβολή των δοκών
ο ΟΦΗ "πατάει" καλά και δυσκολεύει την ΑΕΚ
Καλό τάκλιν του Μουκουντί στον Σαλσέδο, η μπάλα έφτασε εύκολα στα χέρια του Μπρινιόλι
Τρομερή σέντρα του Νους προς τον Σαλσέδο, με το εξωτερικό, ο δεύτερος ήταν... ένα βήμα πίσω και δεν μπόρεσε να απειλήσει
Από εκτέλεση κόρνερ του Ρότα, ο Γιόβιτς έπιασε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα βρήκε σε απλωμένο πόδι αμυνόμενου. ο Πινέδα έπιασε το γυριστό σουτ, αλλά η μπάλα πήσε πάνω σε κεφάλι φιλοξενούμενου
Εκτέλεση φάουλ του Πενράις, ο Ρέλβας έπιασε την κεφαλιά, αλλά έστειλε την μπάλα πάνω στον πορτιέρε του ΟΦΗ
Ο κορυφαίος του γηπέδου μέχρι στιγμής ο Νους
Το δοκάρι του Νους
Ο Ρότα μπήκε στην αντίπαλη περιοχή, έκανε το γύρισμα προς το πέναλτι, ο Καλοσκάμης δεν μπόρεσε να πιάσει το σουτ -έχοντας την πίεση αντιπάλου- αλλά η μπάλα έφτασε στον Πενράις πυο έπιασε έναν "κεραυνό" εκτός μεγάλης περιοχής και έστειλε την μπάλα να περάσει δίπλα από το δεξί δοκάρι του ΟΦΗ
Μακρινή εκτέλεση φάουλ του Πένραϊς, ο Γιόβιτς έπιασε την φαλτσαριστή κεφαλιά και έστειλε την μπάλα να περάσει άουτ
Η ΑΕΚ δέχεται πίεση στο χώρο του κέντρου και κάνει λάθη - Έχει μπει καλά ο ΟΦΗ στο ματς
σε πλασέ του Νους έξω από την περιοχή της ΑΕΚ - Άλλαξαν πολύ γρήγορα την μπάλα οι φιλοξενούμενοι
Τζαρτζάρισμα του Νους στον Ρότα, κάτω ο αμυντικός της ΑΕΚ
Οι ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
Ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε σε επτά αλλαγές στην ενδεκάδα της ΑΕΚ, σε σχέση με το παιχνίδι με τον Άρη, διατηρώντας στο αρχικό σχήμα τους δύο στόπερ, Μουκουντί και Ρέλβας, αλλά και τους Πινέδα και Γιόβιτς
Διαιτητής: Τάσος Παπαπέτρου
Βοηθοί: Πετρόπουλος, Διαμαντής
Τέταρτος: Τσιμεντερίδης
VAR: Τζήλος, AVAR: Πουλικίδης
Η ενδεκάδα του ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Σενγκέλια, Σαλσέδο, Νους.
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Μάνταλος, Πινέδα, Ελίασον, Καλοσκάμης, Κουτέσα, Γιόβιτς.
Στον πάγκο βρίσκονται οι: Στρακόσα, Μπαλαμώτης, Πήλιος, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Κοσίδης, Γκατσίνοβιτς, Ζοάο Μάριο, Κοϊτά, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Βάργκα.
Εκτός αποστολής έμειναν οι Ζίνι και Πιερό
Ο Μάρκο Νίκολιτς παρατάσσει την ΑΕΚ με τον Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια, ενώ την τετράδα της άμυνας απαρτίζουν οι Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πενράις. Μάνταλος-Πινέδα το δίδυμο στον άξονα, με τον Ελίασον στο δεξί άκρο της επίθεσης, τον Κουτέσα στο αριστερό και τον Καλοσκάμη πίσω από τον Γιόβιτς
Η ΑΕΚ “τρέχει” ένα σερί 6 νικών επί του ΟΦΗ σε όλες τις διοργανώσεις
Αυτή θα είναι η τέταρτη φορά σε διάστημα 68 ημερών που τίθενται αντιμέτωποι, με την Αεκ να έχει κάνει το 3/3το διακύβευμα όμως τώρα να είναι σαφώς μεγαλύτερο
Σε περίπτωση ισοπαλίας, δεν υπάρχει παράταση και η πρόκριση θα κριθεί στη διαδικασία των πέναλτι.
Ένας νοκ-άουτ αγώνας για τους «8» του θεσμού
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα ΑΕΚ - ΟΦΗ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
