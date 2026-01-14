Συμβαίνει τώρα:
ΑΕΚ – ΟΦΗ 0-1 τελικό: Πρόκριση των Κρητικών μέσα στη Νέα ΦΙλαδέλφεια

Η ομάδα του Κόντη θα αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό σε διπλά παιχνίδια
ΦΩΤΟ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Κύπελλο Ελλάδας Betsson
Νοκ-άουτ αγώνας για τους «8» του θεσμού
0 - 1
2ο ημίχρονο
ΦΩΤΟ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

ΑΕΚ και ΟΦΗ κοντράρονται σε νοκ-άουτ αγώνα στην OPAP Arena για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Σε περίπτωση ισοπαλίας, δεν υπάρχει παράταση και η πρόκριση θα κριθεί στη διαδικασία των πέναλτι.

19:06 | 14.01.2026
18:58 | 14.01.2026
ΛΗΞΗ του αγώνα, νίκη του ΟΦΗ επί της ΑΕΚ με 1-0 και πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
18:58 | 14.01.2026
Με εννέα παίκτες ο ΟΦΗ στις καθυστερήσεις
18:57 | 14.01.2026
90+9'
Δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Νους και αποβολή
18:57 | 14.01.2026
90+7'
Κίτρινη κάρτα στον Ρέλβας
18:55 | 14.01.2026
90+7'
Κόκκινη κάρτα στον Λαμπρόπουλο
18:50 | 14.01.2026
90+5'
Μεγάλη φάση για τον ΟΦΗ

Στην αντεπίθεση ο ΟΦΗ, βγήκε η κάθετη για τον Θεοδωσουλάκη, έγινε το πλασέ, αλλά ο Μπρινιόλι έδιωξε σε κόρνερ με το πόδι!

18:49 | 14.01.2026
90+1'
Μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ

Γύρισμα του καλοσκάμη από δεξιά, κεφαλιά του Ρέλβας, ο πορτιέρε του ΟΦΗ μπλόκαρε

18:45 | 14.01.2026
6 τα λεπτά των καθυστερήσεων
18:42 | 14.01.2026
86'

Ο Βάργκα ελίχθηκε εκτός μεγάλης περιοχής, έπιασε ένα σουτ, αλλά γλίστρησε και ο Χριστογεώργος μπλόκαρε εύκολα

18:40 | 14.01.2026
82'
Αλλαγή για την ΑΕΚ, ο Ζοάο Μάριο στη θέση του Πινέδα
18:38 | 14.01.2026
80'
ΓΚΟΛ για τον ΟΦΗ, 0-1 με τον Σαλσέδο

Ο ΟΦΗ φυγε στην αντεπίθεση (4 μ3 3), η μπάλα έφτασε στον Σαλσέδο, που έπιασε το διαγώνιο σουτ από θέση δεξιά και νίκησε τον Μπρινιόλι

18:37 | 14.01.2026
18:36 | 14.01.2026
78'

Ο Μαρίν κατέβασε έξω από τη μεγάλη περιοχή, έπιασε τυο δυνατό σουτ, αλλά ο Χριστογεώργος μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια

18:35 | 14.01.2026
18:33 | 14.01.2026
76'

Μεγάλη επέμβαση του Μπρινιόλι σε σουτ του Σαλσέδο

18:29 | 14.01.2026
74'
Κίτρινη κάρτα στον Κρίζμανιτς για φάουλ στον Βάργκα, στο χώρο του κέντρου
18:29 | 14.01.2026
71'
Κίτρινη κάρτα στον Πινέδα
18:27 | 14.01.2026

Το ματς μπηκε στο τελευταίο του 20λεπτο, με την ΑΕΚ να ελέγχει το ματς

18:27 | 14.01.2026
68'

Γυριστό του καλοσκάμη με τη μια, η μπάλα έφυγε αρκετά άουτ

18:24 | 14.01.2026
67'

Ο Βάργκα υποδέχθηκε την μπάλα στα όρια της μεγάλης περιοχής, μπήκε μέσα από θέση δεξιά, έκανε το γύρισμα, αλλά ο ΚΛαλοσκάμης δεν μπόρεσε να έχει επαφή, πιεζόμενος από δυο αντιπάλους

18:23 | 14.01.2026
65'
ΔΟΚΑΡΙ για την ΑΕΚ

μετά από τρομερό μακρινό σουτ του Μαρίν

18:21 | 14.01.2026
63'

Τρομερή ατομική προσπάθεια από τον καλοσκάμη. Ξεκίνησε από την δεξιά πτέρυγα, έφτασ εέξω από τη μεγάλη περιοχή του ΟΦΗ, αλλά το σουτ του βρήκε σε σώματα

18:20 | 14.01.2026

Υπενθυμίζεται ότι δεν μπορεί να αποχωρήσει ο Καλοσκάμης αν δεν περάσει στον αγωνιστικό χώρο παίκτης που να έχει γεννηθεί μετά τη 01/01/2004

18:19 | 14.01.2026
60'
60': Αλλαγή και για τον ΟΦΗ. Μέσα ο Ισέκα, έξω ο Σενγκέλια.
18:19 | 14.01.2026
Στο 59'

από ωραία κάθετη πάσα του Καλοσκάμη στον Βάργκα στην περιοχή, ο Ούγγρος τσίμπησε ελαφρά την μπάλα, όμως ο Χριστογεώργος μάζεψε σε δεύτερο χρόνο

18:17 | 14.01.2026
60'

Σουτ του Κοϊτά εκτός μεγάλης περτιοχής, η μπάλα στον τερματοφύλακα του ΟΦΗ

18:14 | 14.01.2026
57'
Αλλαγές για την ΑΕΚ, Βάργκα, Μαρίν και Κοϊτά μέσα, έξω Ελίασον, Κουτέσα, Μάνταλος
18:13 | 14.01.2026

Επιθετικό φάουλ κέρδισε ο Μπρινιόλι

18:11 | 14.01.2026
54'

Φάουλ σε καλό σημείο για τον ΟΦΗ, έξω από την περιοχή της ΑΕΚ και από θέση αριστερά

18:10 | 14.01.2026
52'

Καλή σέντρα του Μάνταλου από τα αριστερά με το δεξί πόδι αλλά ήταν λίγο πιο ψηλή απ' ότι θα την ήθελε ο Γιόβιτς

18:06 | 14.01.2026
50'

Λάθος του Ροτα, ο Νους μπήκε στην αντίπαλη περιοχή από θέση αριστερά, συνέκλινε αλλά δεν μπόρεσε να πιάσει το σουτ, με τον αμυντικό της Ένωσης να τον προλαβείνει. Έπεσε κάτω ο παίκτης του ΟΦΗ, ζητώντας πέναλτι, αλλά διαιτητής και VAR δεν είδαν κάποια... λάθος επαφή

18:06 | 14.01.2026

Φάουλ για τον ΟΦΗ, σε καλό σημείο για γέμισμα

18:04 | 14.01.2026
46'

Στο έδαφος ο Σαλσέδο μετά από "μονομαχία" με τον Μουκουντί

18:02 | 14.01.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
18:00 | 14.01.2026

Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

18:00 | 14.01.2026
17:50 | 14.01.2026
17:50 | 14.01.2026
17:50 | 14.01.2026
17:47 | 14.01.2026
ΗΜΙΧΡΟΝΟ
17:46 | 14.01.2026
45+2'

Μόλις άουη η μπάλα μετά από πλασέ του Ελίασον μέσα από τη μεγάλη περιοχή

17:44 | 14.01.2026
45+1'
Νέα φάση για την ΑΕΚ

Σέντρα του Πενράις, κεφαλιά του Ελίασον, ο πορτιέρε του ΟΦΗ έβγαλε εντυπωσιακά σε κόρνερ

17:43 | 14.01.2026
44'

Κακό σουτ του Καλοσκάμη μέσα από τη μεγάή περιοχή

17:42 | 14.01.2026
43'
ΔΟΚΑΡΙ για την ΑΕΚ

Σέντρα του Πενράις, κεφαλιά του Γιόβιτς, η μπάλη στη συμβολή των δοκών

17:42 | 14.01.2026

ο ΟΦΗ "πατάει" καλά και δυσκολεύει την ΑΕΚ

17:38 | 14.01.2026
42'

Καλό τάκλιν του Μουκουντί στον Σαλσέδο, η μπάλα έφτασε εύκολα στα χέρια του Μπρινιόλι

17:33 | 14.01.2026
38'

Τρομερή σέντρα του Νους προς τον Σαλσέδο, με το εξωτερικό, ο δεύτερος ήταν... ένα βήμα πίσω και δεν μπόρεσε να απειλήσει

17:30 | 14.01.2026
33'
Μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ

Από εκτέλεση κόρνερ του Ρότα, ο Γιόβιτς έπιασε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα βρήκε σε απλωμένο πόδι αμυνόμενου. ο Πινέδα έπιασε το γυριστό σουτ, αλλά η μπάλα πήσε πάνω σε κεφάλι φιλοξενούμενου

17:28 | 14.01.2026
17:21 | 14.01.2026
28'
Νέα καλή στιγμή για την ΑΕΚ

Εκτέλεση φάουλ του Πενράις, ο Ρέλβας έπιασε την κεφαλιά, αλλά έστειλε την μπάλα πάνω στον πορτιέρε του ΟΦΗ

17:21 | 14.01.2026

Ο κορυφαίος του γηπέδου μέχρι στιγμής ο Νους

17:19 | 14.01.2026
22'
Κίτρινη κάρτα στον Μάνταλο για φάουλ στον Νους
17:19 | 14.01.2026
17:19 | 14.01.2026

Το δοκάρι του Νους

17:14 | 14.01.2026
17'
Μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ

Ο Ρότα μπήκε στην αντίπαλη περιοχή, έκανε το γύρισμα προς το πέναλτι, ο Καλοσκάμης δεν μπόρεσε να πιάσει το σουτ -έχοντας την πίεση αντιπάλου- αλλά η μπάλα έφτασε στον Πενράις πυο έπιασε έναν "κεραυνό" εκτός μεγάλης περιοχής και έστειλε την μπάλα να περάσει δίπλα από το δεξί δοκάρι του ΟΦΗ

17:12 | 14.01.2026
13'
Κίτρινη κάρτα στον Αποστολάκη, που τράβηξε από τη φανέλα τον Ελίασον
17:05 | 14.01.2026
12'
Πρώτη φάση για την ΑΕΚ

Μακρινή εκτέλεση φάουλ του Πένραϊς, ο Γιόβιτς έπιασε την φαλτσαριστή κεφαλιά και έστειλε την μπάλα να περάσει άουτ

17:03 | 14.01.2026
5

Η ΑΕΚ δέχεται πίεση στο χώρο του κέντρου και κάνει λάθη - Έχει μπει καλά ο ΟΦΗ στο ματς

17:01 | 14.01.2026
3'
ΔΟΚΑΡΙ για τον ΟΦΗ

σε πλασέ του Νους έξω από την περιοχή της ΑΕΚ - Άλλαξαν πολύ γρήγορα την μπάλα οι φιλοξενούμενοι

17:01 | 14.01.2026
2'

Τζαρτζάρισμα του Νους στον Ρότα, κάτω ο αμυντικός της ΑΕΚ

16:59 | 14.01.2026
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
16:56 | 14.01.2026

Ο Λεβαδειακός νίκησε την Κηφισιά με 2-0 στην Βοιωτία και πέρασε στους "4" του Κυπέλλου Ελλάδας. Στους "4" θα αντιμετωπίσει το νικητή του ΑΕΚ - ΟΦΗ

ΦΩΤΟ EUROKINISSI
Λεβαδειακός – Κηφισιά 2-0: Μεγάλη πρόκριση για τους Βοιωτούς στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Ο Λεβαδειακός έγινε χρονικά η πρώτη ομάδα που πήρε το "εισιτήριο" για τους "4" του Κυπέλλου
16:50 | 14.01.2026

Οι ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

16:48 | 14.01.2026

Ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε σε επτά αλλαγές στην ενδεκάδα της ΑΕΚ, σε σχέση με το παιχνίδι με τον Άρη, διατηρώντας στο αρχικό σχήμα τους δύο στόπερ, Μουκουντί και Ρέλβας, αλλά και τους Πινέδα και Γιόβιτς

16:48 | 14.01.2026

Διαιτητής: Τάσος Παπαπέτρου

Βοηθοί: Πετρόπουλος, Διαμαντής

Τέταρτος: Τσιμεντερίδης

VAR: Τζήλος, AVAR: Πουλικίδης

16:48 | 14.01.2026

Η ενδεκάδα του ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Σενγκέλια, Σαλσέδο, Νους.

16:48 | 14.01.2026
16:47 | 14.01.2026

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Μάνταλος, Πινέδα, Ελίασον, Καλοσκάμης, Κουτέσα, Γιόβιτς.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Στρακόσα, Μπαλαμώτης, Πήλιος, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Κοσίδης, Γκατσίνοβιτς, Ζοάο Μάριο, Κοϊτά, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Βάργκα.

16:47 | 14.01.2026

Εκτός αποστολής έμειναν οι Ζίνι και Πιερό

16:47 | 14.01.2026

Ο Μάρκο Νίκολιτς παρατάσσει την ΑΕΚ με τον Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια, ενώ την τετράδα της άμυνας απαρτίζουν οι Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πενράις. Μάνταλος-Πινέδα το δίδυμο στον άξονα, με τον Ελίασον στο δεξί άκρο της επίθεσης, τον Κουτέσα στο αριστερό και τον Καλοσκάμη πίσω από τον Γιόβιτς

16:47 | 14.01.2026

Η ΑΕΚ “τρέχει” ένα σερί 6 νικών επί του ΟΦΗ σε όλες τις διοργανώσεις

16:47 | 14.01.2026

Αυτή θα είναι η τέταρτη φορά σε διάστημα 68 ημερών που τίθενται αντιμέτωποι, με την Αεκ να έχει κάνει το 3/3το διακύβευμα όμως τώρα να είναι σαφώς μεγαλύτερο

16:46 | 14.01.2026
16:46 | 14.01.2026

Σε περίπτωση ισοπαλίας, δεν υπάρχει παράταση και η πρόκριση θα κριθεί στη διαδικασία των πέναλτι.

16:46 | 14.01.2026

Ένας νοκ-άουτ αγώνας για τους «8» του θεσμού

16:46 | 14.01.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα ΑΕΚ - ΟΦΗ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

16:45 | 14.01.2026
