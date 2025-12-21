ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-1: Ανατροπή κορυφής στην OPAP Arena με Γιόβιτς και τις αλλαγές του Νίκολιτς

Ματς με απίστευτο ρυθμό, πολλές ευκαιρίες, 1 δοκάρι, 3 γκολ που ακυρώθηκαν και ένα χαμένο πέναλτι. Ο ΟΦΗ κοίταξε… κατάματα την ΑΕΚ μέσα στην OPAP Arena, αλλά η Ένωση βρήκε τη δύναμη να φτάσει στην ανατροπή. Λιούμπιτσιτς και Γιόβιτς τα γκολ της νίκης (2-1). Στο 2’ άνοιξαν το σκορ οι Κρητικοί. Μάνταλος και Κοϊτά πέρασαν στην επανάληψη και έφτιαξαν τα τέρματα των «κιτρινόμαυρων». Στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Super League πέρασαν οι “κιτρινόμαυροι”, στο αγωνιστικό φινάλε του 2025.

Ο ΟΦΗ έκανε το καλύτερο ημίχρονό του στη φετινή Super League και προηγήθηκε μέσα στην OPAP Arena, αλλά η ΑΕΚ βρήκε τα ψυχικά αποθέματα για να φτάσει σε μια ακόμα ανατροπή, κάνοντας «μεγάλο» ματς στην επανάληψη. Μεγάλη εμφάνιση από τον Λούκα Γιόβιτς που είδε δυο γκολ του να ακυρώνονται, δεν κατάφερε να σκοράρει με εκτέλεση πέναλτι, αλλά δεν το έβαλε κάτω και πέτυχε το νικηφόρο τέρμα.

Ο Λιούμπιτσιτς ήταν αυτός που έφερε το ματς στα ίσα, ενώ νωρίτερα είδε και αυτός ένα γκολ του να μη μετράει. Μεγάλη ήταν για μια ακόμα φορά η συνεισφορά του Νίκολιτς, με τις διορθωτικές κινήσεις που έκανε με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου.

Με τη νίκη αυτή, η ΑΕΚ ανέβηκε στους 37 βαθμούς και προσπέρασε τον Ολυμπιακό, πιάνοντας… κορυφή (στο +1 από τους ερυθρόλευκους και στο +2 από τον ΠΑΟΚ).

Δείτε το live του αγώνα

Το παιχνίδι…

Η αναμέτρηση στην OPAP Arena ξεκίνησε με σοκαριστικό τρόπο για την ΑΕΚ. Ο Νους δέχθηκε τη βαθιά μπαλιά και έφυγε στην πλάτη της κιτρινόμαυρης άμυνας από δεξιά, με τον Βίντα να τον ωθεί για να βγει έξω. Ο παίκτης του ΟΦΗ όμως έκανε το παράλληλο γύρισμα, η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του Στρακόσα και ο Σαλσέδο πλάσαρε ανενόχλητος για το 0-1 στο δεύτερο δοκάρι.

Ο ΟΦΗ έβγαλε ενέργεια στον αγωνιστικό χώρο, μάρκαρε… παντού (με τον Γκρούγιτς να μη μπορεί να ανταποκριθεί) και έδειξε διάθεση να «χτυπήσει» την άμυνα της ΑΕΚ με βαθιές μπαλιές και τον Σαλσέδο να πέφτει πάνω στον Βίντα, ποντάροντας στο να τον νικήσει στην ταχύτητα. Το σουτ που έκανε σε μια τέτοια φάση στο 4’ ήταν εντελώς άστοχο, όμως.

Στο 10’ η ΑΕΚ έφτασε στην ισοφάριση, αλλά το 1-1 δεν μέτρησε. Ο Γιόβιτς βρήκε δίχτυα μετά από κόντρα του Λίλο με τον Μαρίν, αλλά ο Φωτιάς έδειξε φάουλ και το VAR συμφώνησε με την απόφασή του.

Ο ΟΦΗ συνέχισε να «πατάει» καλά και να πιέζει ψηλά την ΑΕΚ, με τον Νους να έχει δυο καλά σουτ προς την εστία του Στρακόσα (15’ και 18’). Στο 22’ μάλιστα άγγιξε το δεύτερο γκολ. Ο Σαλσέδο έκλεψε την μπάλα από τον Βίντα, την πέρασε ωραία στον Σενγκέλια (που αντικατέστησε στο 14’ τον Φούντα) με τον δεύτερο να πιάνει «γεμάτο» σουτ από πλάγια θέση αριστερά και να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι του Στρακόσα. Στο επόμενο λεπτό, ο Καλοσκάμης έπιασε ένα δυνατό σουτ, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό να νικήσει τον Λίλο.

Η ΑΕΚ άρχισε να μεταφέρει καλύτερα και με μεγαλύτερη ταχύτητα την μπάλα μπροστά (ο Γκρούγιτς ήταν ακόμα και τότε, πρόβλημα), κάτι που προκάλεσε προβλήματα στην αμυντική στιγμή του ΟΦΗ, με τον Λίλο να έχει… δουλειά. Στο 28’ έβγαλε με υπερένταση σε κόρνερ το σουτ του Καλοσκάμη. Τρία λεπτά μετά, η Ένωση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με τον Λιούμπιτσιτς, αλλά το τέρμα ακυρώθηκε για οφσάιντ του Γιόβιτς, που έκανε την ασίστ.

Η ΑΕΚ συνέχισε να πιέζει για την ισοφάριση και έχασε μεγάλη στιγμή για να το πετύχει στο 45+2’. Ο Καλοσκάμης έβγαλε κάθετη, ο Μπόρχα προσπάθησε να κόψει με τάκλιν τον Πενράις, τον ανέτρεψε, με τον Φωτιά να δείχνει πέναλτι. Ο Γιόβιτς ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ (σημάδεψε το δεξί παραθυράκι, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο).

Με την έναρξη της επανάληψης, ο Νίκολιτς προσπάθησε να διορθώσει τα προβλήματα στην 11άδα του, βάζοντας Μάνταλο και Κοϊτά στις θέσεις των Γκρούγιτς και Καλοσκάμη. Στο 48’ η ΑΕΚ είδε τρίτο της γκολ στο ματς -και δεύτερο του Γιόβιτς- να ακυρώνεται, για οφσάιντ του Σέρβου επιθετικού.

Η ΑΕΚ βελτιώθηκε με τις αλλαγές του Νίκολιτς και τελικά έφτασε στην ισοφάριση στο 59’. Ο Κοϊτά έκανε ένα δυνατό σουτ εκτός περιοχής, ο Λίλο επενέβη σωτήρια, αλλά ο Λιούμπιτσιτς πήρε το ριμπάουντ και από κοντά την έστειλε στα δίχτυα (1-1). Η φάση πέρασε από τον έλεγχο του VAR, αφού υπήρξε υποψία για φάουλ στο ξεκίνημά της. η ανατροπή για την Ένωση ολοκληρώθηκε στο 67′. Ο Μαρίν εκτέλεσε το κόρνερ από αριστερά, ο Γιόβιτς πήρε την κεφαλιά κι αυτή κατέληξε στα δίχτυα.

Ο Νίκολιτς προχώρησε σε νέες διορθωτικές κινήσεις στη συνέχεια, βάζοντας Πήλιο και Κουτέσα στο ματς, με την ΑΕΚ να ρίχνει λίγο… ρυθμούς. Παράλληλα, αλλαγές έκανε και ο Κόντης, κάνοντας και πάλι τον ΟΦΗ δραστήριο μεσοεπιθετικά. Οι Κρητικοί πίεσαν και πάλι την Ένωση, πλησιάζοντας τα καρέ της, αλλά δεν μπόρεσαν να φτιάξουν τη φάση που θα έφερνε την ισοφάριση.

Διαιτητής: Φωτιάς

Βοηθοί: Μεϊντανάς, Νταβέλας

4ος: Κατοίκος

VAR: Ευαγγέλου, Πουλικίδης