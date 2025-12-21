ΑΕΚ – ΟΦΗ live για την 15η αγωνιστική στη Super League

2'

ΓΚΟΛ για τον ΟΦΗ, 0-1

Ο Νους δέχθηκε τη βαθιά μπαλιά και έφυγε στην πλάτη της κιτρινόμαυρης άμυνας από δεξιά, με τον Βίντα να τον ωθεί για να βγει έξω. Ο παίκτης των φιλοξενούμενων όμως έκανε το παράλληλο γύρισμα, η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του Στρακόσα και ο Σαλσέδο πλάσαρε ανενόχλητος για το 0-1 στο δεύτερο δοκάρι.