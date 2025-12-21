Αθλητικά

ΑΕΚ – ΟΦΗ live για την 15η αγωνιστική στη Super League

Η Ένωση θέλει νίκη για να κλείσει ιδανικά το 2025
ΦΩΤΟ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Super League
15η αγωνιστική
0 - 1
1ο ημίχρονο
ΦΩΤΟ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Λίγες ημέρες μετά την απίστευτη ευρωπαϊκή νίκη επί της Κραϊόβα, η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ στην OPAP Arena για τη 15η αγωνιστική της Super League και θέλει τη νίκη που θα την στείλει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα!

21:44 | 21.12.2025
44'
Κίτρινη κάρτα στον Πενράις
21:43 | 21.12.2025
43'

Συρτό σουτ του Ζοάο Μάριο από διαγώνια θέση, κόντρα και κόρνερ

21:43 | 21.12.2025
21:42 | 21.12.2025
21:42 | 21.12.2025
21:37 | 21.12.2025
21:31 | 21.12.2025
35'

Εκτέλεση φάουλ του Μαρίν, η μπάλα στο κεφάλι του Κρίσμανιτς, που έπεσε και στο έδαφος από τη ζάλη

21:28 | 21.12.2025
31'

Ακυρώθηκε γκολ του Λιούμπιτσιτς για οφσάιντ του Γιόβιτς που είχε την ασίστ

21:24 | 21.12.2025
28'

Εκπληκτική επέμβαση του Λίλο σε σουτ του Καλοσκάμη από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής

21:23 | 21.12.2025
25'

"Τρελός" ρυθμός στο ματς

21:22 | 21.12.2025
23'

Ο Λίλο μπλόκαρε το σουτ του Καλοσκάμη

21:19 | 21.12.2025
22'
ΔΟΚΑΡΙ για τον ΟΦΗ

Ο Σαλσέδο έκλεψε την μπάλα από τον Βίντα, την πέρασε ωραία στον Σενγκέλια που πάτησε περιοχή και εκτέλεσε γεμάτα με την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι του Στρακόσα.

21:19 | 21.12.2025

Το 0-1 του ΟΦΗ

21:15 | 21.12.2025
15'
Νέα καλή στιγμή για τον ΟΦΗ

Ο Νους μπήκε από αριστερά με ταχύτητα σούταρε από πλάγια θέση αριστερά η μπάλα ψηλά.

21:14 | 21.12.2025
14'
Αλλαγή για τον ΟΦΗ. Έξω ο Φούντας μέσα ο Σενγκέλια
21:14 | 21.12.2025

Ο Φούντας δεν μπορεί να συνεχίσει και αφήνει τη θέση του στον Σενγκέλια 

21:12 | 21.12.2025
Έχει δώσει φάουλ ο διαιτητής στην προσπάθεια του Μαρίν στον Λίλο, παραμένει το 0-1
21:11 | 21.12.2025

Στο έδαφος ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ, που συγκρούστηκε με τον Μαρίν, στην έξοδό του

21:09 | 21.12.2025
10'
ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ, 1-1 με τον Γιόβιτς

Μετά από ωραία ατομική ενέργεια του Μαρίν που συνδιάστηκε με τον καλοσκάμη και πάτησε περιοχή, ο Λίλο τον πρόλαβε και η μπάλα στρώθηκε στον Γιόβιτς ο οποίος από κοντά την έστειλε στα δίχτυα.

21:07 | 21.12.2025
9'

Ο ΟΦΗ πατάει καλά και βγάζει ενέργεια στον αγωνιστικό χώρο, μαρκάροντας... παντού

21:04 | 21.12.2025
4'

Άστοχο το σουτ του Σαλσέδο από τα όρια της μεγάλης περιοχής, μετά από κάθετη μπαλιά που δέχθηκε

21:00 | 21.12.2025
2'
ΓΚΟΛ για τον ΟΦΗ, 0-1

Ο Νους δέχθηκε τη βαθιά μπαλιά και έφυγε στην πλάτη της κιτρινόμαυρης άμυνας από δεξιά, με τον Βίντα να τον ωθεί για να βγει έξω. Ο παίκτης των φιλοξενούμενων όμως έκανε το παράλληλο γύρισμα, η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του Στρακόσα και ο Σαλσέδο πλάσαρε ανενόχλητος για το 0-1 στο δεύτερο δοκάρι.

20:55 | 21.12.2025
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
20:55 | 21.12.2025

Οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

20:54 | 21.12.2025

Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ έχει χτίσει ένα αήττητο σερί 12 αγώνων (11 νίκες/1 ισοπαλία) θέλει να φτάσει σε ακόμα ένα τρίποντο για να προσπεράσει τον Ολυμπιακό που "χθες" γκέλαρε με την Κηφισιά

20:52 | 21.12.2025

Περίπου 25.000 φίλοι της ΑΕΚ στην OPAP Arena

20:52 | 21.12.2025

Διαιτητής: Φωτιάς

Βοηθοί: Μεϊντανάς, Νταβέλας

4ος: Κατοίκος

VAR: Ευαγγέλου, Πουλικίδης

20:51 | 21.12.2025

Όπως έγινε γνωστό, ο Περέιρα έχει κάταγμα στο δεύτερο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού, από το ματς με την Κραϊόβα. Θα ακολουθήσει συντηρητική αποκατάσταση για περίπου 4 εβδομάδες

ΦΩΤΟ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Πλήγμα με Περέιρα στην ΑΕΚ, νοκ-άουτ για περίπου τέσσερις εβδομάδες με κάταγμα στο δάχτυλο
Τα παιχνίδια πρωταθλήματος που θα χάσει
20:51 | 21.12.2025
ΦΩΤΟ ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Ο Stavento δάκρυσε στη γιορτή της ΑΕΚ και ξεσήκωσε τον κόσμο με σύνθημα για την Ένωση έξω από την OPAP Arena
«Σήμερα είναι πολύ ξεχωριστή βραδιά» είπε και στη συνέχεια η φωνή του «έσπασε»
20:50 | 21.12.2025

Η 11άδα του ΟΦΗ (Χ. Κόντης): Λίλο, Γκονζάλες, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Ανδρούτσος, Νους, Σαλσέδο, Φούντας

20:50 | 21.12.2025
20:50 | 21.12.2025

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πένραϊς, Γκρούγιτς, Μαρίν, Ζοάο Μάριο, Λιούμπιτσιτς, Καλοσκάμης, Γιόβιτς

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Οντουμπάτζο, Κοσίδγς, Χρυσόπουλος, Μάνταλος, Κουτέσα, Κοϊτά, Ελίασον

20:50 | 21.12.2025

Θέση στο βασικό σχήμα παίρνει ο Μάρκο Γκρούγιτς, ενώ επιστρέφει και ο Λοιούμπιτσιτς. Ο Μουκουντί επέστρεψε στην αποστολή της Ένωσης

20:48 | 21.12.2025

Με αρκετές αλλαγές στην 11άδα της η ΑΕΚ, σε σχέση με την ευρωπαϊκή της αναμέτρηση με την Κραϊόβα

20:48 | 21.12.2025
Ας δούμε τις ενδεκάδες των δυο ομάδων...
20:48 | 21.12.2025

Η ΑΕΚ θέλει τη νίκη για να εκμεταλλευτεί την γκέλα του Ολυμπιακού με την Κηφισιά και να «σκαρφαλώσει» στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα

20:48 | 21.12.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ΑΕΚ - ΟΦΗ για τη 15η αγωνιστική της Super League

20:48 | 21.12.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
