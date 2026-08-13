Με Τσέντι Όσμαν οι επιλογές του Εργκίν Αταμάν στην Εθνική Τουρκίας για τα προκριματικά του Mundobasket

Ο Εργκίν Αταμάν ανακοίνωσε τις κλήσεις του για τα ματς της Εθνικής Τουρκίας στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Mundobasket, με τον Τσέντι Όσμαν να είναι στην 17άδα.

Ο Τσέντι Όσμαν δεν ήταν στην πρώτη προπόνηση του ΠΑΟΚ, διότι θα αγωνιστεί με την Εθνική Τουρκίας στα προκριματικά του Mundobasket. Ο Εργκίν Αταμάν έκανε γνωστές τις επιλογές του με τον σταρ του NBA, Αλπερέν Σενγκούν, να απουσιάζει από αυτές.

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Η Εθνική Τουρκίας θα αντιμετωπίσει τη Λιθουανία (29/08/26, 21:00) και την Ισλανδία (31/08/26, 22:30) με τον Τσέντι Όσμαν να είναι ο ηγέτης της ομάδας του πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού.

Οι κλήσεις του Εργκίν Αταμάν: Άντεμ Μπόνα, Μπερκ Ουγκουρλού, Τζέντι Όσμαν, Ντάριους Καρουτάσου, Ερτσάν Οσμάνι, Ερκάν Γιλμάζ, Φουρκάν Κορκμάζ, Κέναν Σιπάχι, Μαλακάι Φλιν, Μετετσάν Μπιρσέ, Ονουράλπ Μπιτίμ, Ομέρ Γιούρτσεβεν, Ομέρ Κουτλουάι, Σέρτατς Σανλί, Σεμούς Χαζέρ,Γιγκίτ Αρσλάν, Γιγκιτσάν Σαϊμπίρ.