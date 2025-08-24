ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 2-0: Ορεξάτη η Ένωση στην πρεμιέρα της Super League, αγωνία με Ζίνι ενόψει Άντερλεχτ

Η ΑΕΚ έκανε ένα κυριαρχικό παιχνίδι κόντρα στον Πανσερραϊκό και επικράτησε με 2-0 στην πρεμιέρα της στη Super League, πριν υποδεχθεί την Άντερλεχτ στην OPAP Arena, σε ματς – τελικό για την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Αποχώρησε τραυματίας ο Ζίνι, έχοντας πρώτα κερδίσει πέναλτι και πετύχει γκολ.

Η ΑΕΚ δεν βρήκε ιδιαίτερη αντίσταση από τον Πανσερραϊκό, είδε τον Στρακόσα να βγάζει τετ-α-τετ στο 0-0 (στο μουδιασμένο της ξεκίνημα) και στη συνέχεια… πάτησε γκάζι και έφτασε σε μια εύκολη νίκη, με τον Ζίνι να κάνει εκπληκτικό ματς, πριν αποχωρήσει τραυματίας. Ο Ανγκολέζος κέρδισε το πέναλτι που έφερε το γκολ του Μάνταλου, ενώ έκανε και το 2-0 της Ένωσης. Ελίασον, Μάνταλος (αναδείχθηκε και MVP), Πενράις, Κοϊτά και Πινέδα ήταν κινητήριοι μοχλοί για τους «κιτρινόμαυρους». Νέα ηγετική και «σταθερή» εμφάνιση ο Μουκουντί.

Το ματς…

Από τα πρώτα λεπτά του αγώνα, η ΑΕΚ είχε την κατοχή της μπάλας και προσπάθησε -με καλό passing game- να πλησιάσει τα αντίπαλα καρέ. Ο Πανσερραϊκός πίεσε ψηλά, δέχθηκε πίεση, αλλά στο 5’ έχασε τεράστια ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ. Ο Ίβαν βρήκε με το κεφάλι τον Γκριν, που στο τετ α τετ δεν κατάφερε να νικήσει τον Στρακόσα, σε τετ-α-τετ.

Αφού ξεπέρασε το σχετικό σοκ, η ΑΕΚ πήρε τα ηνία του ματς, έκλεισε τον Πανσερραϊκό στα καρέ του και έχασε μεγάλες ευκαιρίες να σκοράρει σε διάστημα τριών λεπτών με Πιερό (10’), Μάνταλο (10’) και Ζίνι (13’), με τον Ελίασον να έχει συμμετοχή στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας.

Η ΑΕΚ συνέχισε να έχει τον έλεγχο του ματς και μέσα σε λίγα λεπτά έφτασε στο 2-0. Στο 22’ ο Ρότα έφυγε στον κενό χώρο, πάσαρε στον Ζίνι και αυτός πριν σουτάρει δέχθηκε σκληρό μαρκάρισμα από τον Ντε Μάρκο να τον γκρεμίζει και τον διαιτητή να δίνει πέναλτι. Ο Μάνταλος ανέλαβε την εκτέλεσή του και έκανε το 1-0. Τέσσερα λεπτά μετά, από πολύ ωραία σέντρα του Πενράις, Πιερό και Ζίνι μπερδεύτηκαν λίγο μεταξύ τους, αλλά ο Ανγκολέζος δεν σπατάλησε την ευκαιρία και με όμορφο πλασέ από τη μικρή περιοχή διπλασιάσει τα τέρματα της Ένωσης.

Η ΑΕΚ δεν έβγαλε το… πόδι από το γκάζι και προσπάθησε να φτάσει σε ένα ακόμα γκολ, μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, έχοντας και τις ανάλογες ευκαιρίες. Στο 35’ όμως δέχθηκε ένα σημαντικό αγωνιστικό πλήγμα. Ο Ζίνι αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού και αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο, με τον Μαρίν να μπαίνει στη θέση του.

Η ΑΕΚ μπήκε στην επανάληψη με την ίδια όρεξη και δημιούργησε με το… καλημέρα νέες ευκαιρίες για γκολ. Μάλιστα, στο 49’ υπήρχε και έλεγχος από το VAR για πιθανό πέναλτι στον Μουκουντί, αλλά στη φάση δόθηκε τελικά οφσάιντ στον Ελίασον. Ο Σουηδός έκανε ό,τι ήθελε την αντίπαλη άμυνα. Δυο λεπτά πριν, ο Βίντα έχασε μοναδική -διπλή- ευκαιρία για να σκοράρει, ενώ στο 60’ακυρώθηκε γκολ του Πιερό, για οφσάιντ.

Στο 63’ οι φιλοξενούμενοι έχασαν τη δεύτερη μεγάλη τους ευκαιρία στο ματς. Οι Σερραίοι έφυγαν στην αντεπίθεση, μετά από ένα μπέρδεμα του Πινέδα – στο γύρισμα του Γκριν, η μπάλα στρώθηκε στον Ίβαν, αλλά αυτός δεν κατάφερε να στοχεύσει σωστά.

Με το ματς να… κυλάει όπως ήθελε, η ΑΕΚ συνέχισε να ψάχνει το τρίτο της γκολ. Ο ικανοποιημένος Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε σε νέες αλλαγές (στο ματς οι Κουτέσα, Λιούμπισιτς και Οντουμπάτζο) και είδε την ΑΕΚ να φτάνει σε μια άνετη νίκη, με το 2-0 να μένει μέχρι τέλους.