ΑΕΚ: Πήρε «φωτιά» η Νέα Φιλαδέλφεια για τη νίκη επί του Ολυμπιακού, αποθέωση στη Συγγρού για την κιτρινόμαυρη αποστολή

Η ΑΕΚ πήρε τη νίκη με 1-0 στην έδρα του Ολυμπιακού και απέκτησε προβάδισμα πέντε βαθμών από τον ΠΑΟΚ και τους ερυθρόλευκους στη βαθμολογία της Super League και οι φίλοι της Ένωσης πανηγύρισαν στη Νέα Φιλαδέλφεια το διπλό στο Φάληρο.

Ο Κοϊτά έδωσε τη νίκη στην ΑΕΚ επί του Ολυμπιακού και χάρισε την ευκαιρία στους φίλους των κιτρινόμαυρων να πανηγυρίσουν τους πέντε βαθμούς που έχουν διαφορά από τους αντιπάλους τους στη βαθμολογία.

Στο ξενοδοχείο στη Συγγρού οι φίλοι του δικεφάλου αποθέωσαν τους παίκτες της ομάδας για τη νίκη στο «Γ. Καραϊσκάκης». Οι κιτρινόμαυροι οπαδοί έκλεισαν τη Λεωφόρο Συγγρού για να υποδεχτούν τους παίκτες του Νίκολιτς, μετά τη σπουδαία της νίκης στο Φάληρο.

Μάρκο Νίκολιτς και Πέτρος Μάνταλος αποθεώθηκαν κατά την άφιξη της αποστολής εκεί που ήταν μαζεμένοι οι φίλαθλοι της ΑΕΚ.

Οι οπαδοί της Ένωσης έστησαν πάρτι στη Νέα Φιλαδέλφεια και έκαναν τη νύχτα μέρα, ανάβοντας καπνογόνα και τραγουδώντας συνθήματα για την αγαπημένη τους ομάδα.

Στη Συγγρού αρκετοί φίλοι του δικεφάλου, περιμένουν την αποστολή της ομάδας για να πανηγυρίσουν τη νίκη στο γήπεδο των Πειραιωτών.