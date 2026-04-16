ΑΕΚ – Ράγιο Βαγεκάνο: Το γκολ του Ζίνι για το 3-0 που ισοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα

Το δεύτερο γκολ του Ζίνι ξεσήκωσε τους οπαδούς της ΑΕΚ στην κερκίδα
Οι παίκτες της ΑΕΚ πανηγυρίζουν κόντρα στη Ράγιο (ΜΑΡΙΛΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)

Η ΑΕΚ εμφανίστηκε… ισοπεδωτική στη ρεβάνς με τη Ράγιο Βαγεκάνο στο Conference League και κατάφερε να ισοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα, πριν συμπληρωθεί μία ώρα αγώνα, με τον Ζίνι να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής.

Μετά το γκολ που άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση, ο Ζίνι πέτυχε και δεύτερο προσωπικό γκολ για να φέρει στα… ίσια τη “μάχη” της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγεκάνο, για την πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League.

Η Ένωση είχε ηττηθεί με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων στην Ισπανία, αλλά στο 53ο λεπτό της ρεβάνς είχε καταφέρει να φθάσει σε αντίστοιχο σκορ στην έδρα της.

Η Ράγιο Βαγιεκάνο μείωσε πάντως λίγο αργότερα σε 3-1.

