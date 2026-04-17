ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο ανάλυση: Οι κρίσιμες λεπτομέρειες και το άξιο χειροκρότημα

Η ΑΕΚ νίκησε με 3-1 τη Ράγιο Βαγεκάνο στην Allwyn Arena, αλλά αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Conference League, αφού η ήττα με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι της Ισπανίας, ήταν αρκετή για να της στερήσει την πρόκριση στην 4άδα.

Το σκορ “μαγική εικόνα” στο Βαγιέκας και οι λεπτομέρειες στη ρεβάνς της Allwyn Arena, άφησαν την ΑΕΚ εκτός ημιτελικών στο Conference League, με τη Ράγιο Βαγιεκάνο να πανηγυρίζει την πρόκριση.

Η Ένωση απέδειξε όμως ότι έχει “μέταλλο” τη φετινή σεζόν και δίκαια κέρδισε το χειροκρότημα των οπαδών της, στρέφοντας πλέον την προσοχή της στη “μάχη” για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η ΑΕΚ έκανε όλα σωστά και… αποκλείστηκε

Μετά την ήττα με 3-0 στην Ισπανία, λίγοι έδιναν τύχη στην ΑΕΚ ενόψει της ρεβάνς στην Allwyn Arena, αλλά η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς τα έκανε όλα σωστά για μία ώρα αγώνα.

Η Ένωση μπήκε στο ματς με το… μαχαίρι στα δόντια, πίεσε για ένα γρήγορο γκολ και το βρήκε με τον Ζίνι μόλις στο 13ο λεπτό, για να βάλει και τους οπαδούς της στο “παιχνίδι” και να “ζορίσει” τη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Το αποτέλεσμα ήταν να βρει και ένα δεύτερο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, με το πέναλτι του Μαρίν, αυξάνοντας την πίστη όλων για την ανατροπή. Το τρίτο γκολ και πάλι από τον Ζίνι στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους έδωσε… φτερά στα πόδια των παικτών του Νίκολιτς, αλλά εκεί οι λεπτομέρειες δεν ήταν με το μέρος της.

Η ΑΕΚ έχασε μία σειρά από ευκαιρίες για ένα τέταρτο γκολ, την ώρα που η Ράγιο Βαγιεκάνο “χτύπησε” σε μία ολιγωρία της άμυνας της Ένωσης, για να της “κόψει” το ρυθμό και να αλλάξει ολόκληρο το μομέντουμ του αγώνα. Η ομάδα του Νίκολιτς δεν κατάφερε στη συνέχεια να… συνέλθει και ήταν οι Ισπανοί αυτοί που πανηγύρισαν στο φινάλε.

Η αναγνώριση του κόσμου στην ομάδα του Νίκολιτς

Η ΑΕΚ κατάφερε όμως να κερδίσει το χειροκρότημα των οπαδών της, οι οποίοι και αναγνώρισαν την προσπάθεια των παικτών της ομάδας τους, αλλά και τη δουλειά που κάνει σε αυτή, ο Μάρκο Νίκολιτς.

Παρότι κλήθηκε να δημιουργήσει μία νέα ομάδα από την αρχή, ο Σέρβος τεχνικός έχει καταφέρει να φέρει την ΑΕΚ στην κορυφή της Super League, όντας ξεκάθαρο φαβορί για τον τίτλο και λίγο έλειψε να την οδηγήσει και στον πρώτη ευρωπαϊκό ημιτελικό της, μετά από 49 ολόκληρα χρόνια.

Ακόμη κι αν δεν το πέτυχε όμως, έδειξε ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να βρίσκεται στα ηνία της ομάδας, αυξάνοντας τις προσδοκίες για τα επόμενα χρόνια.