Πέθανε ο Δημήτρης Καραγκούνης, ιστορικός πρόεδρος του Αθηναϊκού

Ο Αθηναϊκός θρηνεί για το χαμό του Δημήτρη Καραγκούνη, παλιού προέδρου της ομάδας, ο οποίος θεωρείται όμως και θεματοφύλακας της ιστορίας του συλλόγου του Βύρωνα.

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Αθηναϊκός με μία ιδιαίτερα συγκινητική συλλυπητήρια ανακοίνωση, στην οποία και επισημαίνεται η πολλαπλή προσφορά του Δημήτρη Καραγκούνη στην ιστορία της ομάδας.

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Η ανακοίνωση του Αθηναϊκού

“Ο Αθηναϊκός Αθλητικός Σύλλογος εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Δημήτρη Καραγκούνη, μιας σπουδαίας προσωπικότητας που αφιέρωσε σημαντικό μέρος της ζωής του στην υπηρεσία του ιστορικού μας συλλόγου.

Ο Δημήτρης Καραγκούνης υπηρέτησε τον Αθηναϊκό με αφοσίωση, ήθος και ανιδιοτέλεια από τη θέση του Προέδρου, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ιστορία της ομάδας μας. Με όραμα, αγάπη και ακούραστη προσφορά, συνέβαλε ουσιαστικά στη διατήρηση και την ανάδειξη της ταυτότητας του συλλόγου.

Η αγάπη του για τον Αθηναϊκό αποτυπώθηκε με τον πιο ξεχωριστό τρόπο μέσα από το βιβλίο «Η Ιστορία του Αθηναϊκού 1917–1987 – 70 Χρόνια», ένα έργο που αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, διαφυλάσσοντας την ιστορική διαδρομή και την κληρονομιά του συλλόγου μας.

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Παράλληλα, η συμβολή του υπήρξε καθοριστική και στη δημιουργία του ύμνου του Αθηναϊκού, ενός διαχρονικού συμβόλου που εκφράζει την ψυχή, την υπερηφάνεια και τις αξίες της ομάδας μας και θα συνοδεύει για πάντα κάθε γενιά αθλητών και φιλάθλων.

Ο Δημήτρης Καραγκούνης δεν υπήρξε μόνο ένας διοικητικός παράγοντας. Υπήρξε θεματοφύλακας της ιστορίας του Αθηναϊκού, ένας άνθρωπος που αγάπησε τον σύλλογο με όλη του την καρδιά και εργάστηκε ακούραστα για την πρόοδο και τη διατήρηση της ιστορικής του ταυτότητας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, οι αθλητές, οι προπονητές, τα μέλη και σύσσωμη η οικογένεια του Αθηναϊκού εκφράζουν τα πιο θερμά και ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Καλό ταξίδι, Πρόεδρε.

Σε ευχαριστούμε για όσα πρόσφερες στον Αθηναϊκό. Το έργο σου, το βιβλίο σου, ο ύμνος του συλλόγου και η ανεκτίμητη παρακαταθήκη που αφήνεις πίσω σου θα αποτελούν για πάντα αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του Αθηναϊκού.

Αιωνία σου η μνήμη”.