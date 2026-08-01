Η Μονακό τέθηκε εκτός επαγγελματικών πρωταθλημάτων στη Γαλλία – Εξετάζεται το ενδεχόμενο νέας έφεσης

Η Επιτροπή Εφέσεων της γαλλικής ομοσπονδίας μπάσκετ απέρριψε την έφεση της Μονακό και η ομάδα του Πριγκιπάτου τέθηκε εκτός επαγγελματικών πρωταθλημάτων στη Γαλλία.

Τα οικονομικά προβλήματα που “χτύπησαν” τη Μονακό την περασμένη σεζόν, οδήγησαν ουσιαστικά στη διάλυση της ομάδας με την Επιτροπή Εφέσεων να βάζει… ταφόπλακα στο σύλλογο, όπως φαίνεται και από την ίδια του την ανακοίνωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγο μετά την γνωστοποίηση της απόφασης της Επιτροπής Εφέσεων, η Μονεγάσκοι επικοινώνησαν τις… σκέψεις τους για νέα έφεση στη Γαλλική Εθνική Ολυμπιακή και Αθλητική Επιτροπή, δείχνοντας να μην πιστεύει πια σε αλλαγή των δεδομένων.

Η ανακοίνωση της Εφέσεων

«Μετά την έφεση που κατέθεσε η Μονακό κατά της απόφασης του Ανώτατου Συμβουλίου Διοίκησης, με την οποία της απαγορεύτηκε η συμμετοχή στα επαγγελματικά πρωταθλήματα BETCLIC ELITE και ELITE 2, η Επιτροπή Εφέσεων άκουσε τις θέσεις του συλλόγου και των διοικούντων του στις 20 Ιουλίου 2026, στα γραφεία της Ομοσπονδίας.

Εν αναμονή της οριστικοποίησης του σχεδίου εξαγοράς που της παρουσιάστηκε, η Επιτροπή Εφέσεων είχε χορηγήσει στον σύλλογο επιπλέον προθεσμία έως τις 31 Ιουλίου 2026, ώστε να καταθέσει τα τελευταία απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καθώς ο σύλλογος δεν κατάφερε να προσκομίσει τα ζητούμενα έγγραφα εντός της προθεσμίας, η Επιτροπή Εφέσεων έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

Μονακό. Επικύρωση της αρχικής απόφασης. Άρνηση συμμετοχής του συλλόγου στα επαγγελματικά πρωταθλήματα BETCLIC ELITE και ELITE 2 για τη σεζόν 2026/27

Ο σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα να προσβάλει την απόφαση ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου. Πριν από αυτό, θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί αίτημα συμβιβασμού στην CNOSF (Γαλλική Ολυμπιακή και Αθλητική Επιτροπή), σύμφωνα με το άρθρο R.141-15 του Γαλλικού Κώδικα Αθλητισμού.

Η παρούσα απόφαση δημοσιοποιείται σύμφωνα με το άρθρο L.132-2, παράγραφος 4, του Γαλλικού Κώδικα Αθλητισμού».

Η ανακοίνωση της Μονακό

«Η AS Monaco Basket ενημερώθηκε σήμερα για την απόφαση του Εφετείου της FFBB με την οποία απορρίπτεται η συμμετοχή της στο πρωτάθλημα Betclic Élite για τη σεζόν 2026/27.

Ο σύλλογος εξετάζει επί του παρόντος το ενδεχόμενο να ασκήσει έφεση ενώπιον της Γαλλικής Εθνικής Ολυμπιακής και Αθλητικής Επιτροπής (CNOSF)».