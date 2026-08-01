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Ο Ντίλον Μπρουκς αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Προσπαθούν να τον επικρίνουν αλλά δεν μπορούν, είναι σπουδαίος»

«Υποκλίθηκε» στον Έλληνα σούπερ σταρ του NBA ο Καναδός αντίπαλός του
Ο Ντίλον Μπρουκς
Ο Ντίλον Μπρουκς σε αγώνα του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ (LATO KLODIAN / EUROKINISSI)
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Ο Καναδός φόργουορντ των Φοίνιξ Σανς, Ντίλον Μπρουκς αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τα έβαλλε με τους επικριτές του, για όσα προσπαθούν να του προσάψουν ανά διαστήματα και μετά τις επιτυχίες του με τους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο Ντίλον Μπρουκς ήταν καλεσμένος του streamer «N3on», στον οποίο είχε δώσει πρόσφατα συνέντευξη και ο ίδιος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, με αποτέλεσμα η συζήτησή τους να πάει και στον νέο ηγέτη των Μαϊάμι Χιτ.

Ο Καναδός φόργουορντ έβγαλε λοιπόν το… καπέλο του στον “Greek Freak”, αναφέροντας: «Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορείς να μισήσεις στον Γιάννη. Τα Μέσα ενημέρωσης προσπαθούν πάντα να βρουν κάτι για να τον επικρίνουν ή να μειώσουν τα επιτεύγματά του, αλλά δεν μπορούν. Έχει μια απίστευτη ιστορία ζωής, είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένα φαινόμενο της φύσης και είναι πραγματικά σπουδαίος σε αυτό που κάνει».

Ο Ντίλον Μπρουκς θεωρείται από τους… σκληρούς του NBA και είναι γνωστός για τους καυγάδες του, ακόμη και με τον Λεμπρόν Τζέιμς, γεγονός που αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τα καλά του λόγια για τον Έλληνα φόργουορντ.

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