Καυστικό σχόλιο της Telegraph για τον καυγά Τσιμίκα – Τζόουνς: «Τα προσωπικά συμφέροντα έχουν προτεραιότητα στα αποδυτήρια»

Ο καυγάς του Κώστα Τσιμίκα με τον Κέρτις Τζόουνς και τον Ντόμινικ Σαμποσλάι για το περιβραχιόνιο του αρχηγού στη Λίβερπουλ, έχουν προκαλέσει πλήθος σχολίων στην Αγγλία και η Telegraph έστειλε μήνυμα στο νέο προπονητή των “κόκκινων”, με μία “καυστική” τοποθέτηση.

Το video με τον Κέρτις Τζόουνς να γίνεται έξαλλος με τον Ντόμινικ Σαμποσλάι, επειδή αυτός προτίμησε να δώσει το περιβραχιόνιο στον Κώστα Τσιμίκα και η έντονη αντιδικία των τριών παικτών της Λίβερπουλ, έχει βρεθεί στο προσκήνιο του αγγλικού ποδοσφαίρου, λίγες ημέρες πριν την έναρξη της σεζόν.

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Οι “κόκκινοι” ετοιμάζονται μάλιστα να μπουν σε αυτή με νέο προπονητή τον Άντονι Ιραόλα και η Telegraph ανέφερε σε σχετικό της άρθρο, τα εξής: «Καλώς ήρθες στη Λίβερπουλ, Αντόνι Ιραόλα! Ο καβγάς μεταξύ του Τζόουνς, του Σόμποσλαϊ και του Τσιμίκα αποκάλυψε τη δουλειά που πρέπει να κάνει ο Ισπανός για να φτιάξει τα αποδυτήρια, όπου τα προσωπικά συμφέροντα έχουν προτεραιότητα».

Welcome to Liverpool, Andoni Iraola!



Row between Curtis Jones, Dominik Szoboszlai and Kostas Tsimikas has exposed the work the Spaniard must do to fix a dressing room where personal interests have taken priority.https://t.co/MosO6iCeLm — Telegraph Football (@TeleFootball) August 1, 2026

Ο Κώστας Τσιμίκας φόρεσε για πρώτη φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού της Λίβερπουλ στο φιλικό παιχνίδι με τη Ρέξαμ.