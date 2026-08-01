Μιλένα Κοντού και η Ευαγγελία Αναστασιάδου κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκιφ του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κωπηλασίας

Νέα μεγάλη διάκριση για την ελληνική κωπηλασία, με το δίδυμο των Μιλένα Κοντού και Ευαγγελίας Αναστασιάδου να κατακτούν τη δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βαρέζε.

Με χρόνο 6:46.10, η Μιλένα Κοντού και Ευαγγελία Αναστασιάδου βρέθηκαν πίσω μόνο από τις Κλίμοβιτς και Φέρμαν, οι οποίες κατέκτησαν την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό ήταν πάντως, το δεύτερο σερί ευρωπαϊκό μετάλλιο για την Μιλένα Κοντού, η οποία είχε ανέβει στο βάθρο και στην προηγούμενη διοργάνωση, με δίδυμο την Ζωή Φίτσιου.

Στον τελικό προκρίθηκε νωρίτερα ο Στέφανος Ντούσκος.