ΑΕΚ: Χαμός στην άφιξη των κιτρινόμαυρων στις Σέρρες από τους φίλους της ομάδας

“Καυτή” υποδοχή για τους παίκτες του Νίκολιτς
Στις Σέρρες βρίσκεται από το απόγευμα του Σαββάτου (07.02.2026) η αποστολή της ΑΕΚ, ενόψει του αυριανού αγώνα της με τον Πανσερραϊκό (08.02.2026, 16:00, Newsit.gr), για την 20η αγωνιστική στη Super League.

Η ΑΕΚ έφτασε στο ξενοδοχείο όπου κατέλυσε η ομάδα λίγο μετά τις 19:30 του Σαββάτου, με εκατοντάδες φίλους της ομάδας να περιμένουν τους “κιτρινόμαυρους”.

Φυσικά τα μέλη της αποστολής αποθεώθηκαν από τους οπαδούς που θέλησαν να τους στηρίξουν ενόψει του ματς με τα “λιοντάρια”, μετά και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Υπενθυμίζεται ότι η ΑΕΚ εξασφάλισε εισιτήρια για τους φιλάθλους της και αναμένεται να έχει τουλάχιστον τέσσερις χιλιάδες οπαδοί της στις εξέδρες του δημοτικού γηπέδου των Σερρών. Στην αποστολή του Νίκολιτς βρίσκεται μετά από καιρό ο Περέιρα.

