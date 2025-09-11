Άγγελος Ποστέκογλου: Ήρθα να κερδίσω τρόπαια και με τη Νότιγχαμ Φόρεστ – Θαυμάζω τη φιλοδοξία του Βαγγέλη Μαρινάκη

Η Νότιγχαμ Φόρεστ άλλαξε… σελίδα στην τεχνική της ηγεσία, απολύοντας τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο και βάζοντας στον πάγκο της τον Άγγελο Ποστέκογλου.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ έδωσε τα… κλειδιά στον Άγγελο Ποστέκογλου, με τον ισχυρό άνδρα της ομάδας, Βαγγέλη Μαρινάκη, να εκφράζει την ελπίδα, ότι ο 60χρονος τεχνικός να την επαναφέρει στους τίτλους.

Σε δηλώσεις του, ο Άγγελος Ποστέκογλου τόνισε ότι ο κύριος στόχος του είναι η ομάδα να κατακτήσει τρόπαια, ενώ αναφέρθηκε και στο “αντίο” του από την Τότεναμ.

«Πάντα έλεγα ότι θέλω να κερδίζω τρόπαια. Αυτό κάνω σε όλη μου την καριέρα και αυτό ακριβώς θέλω να πετύχω με τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

“Στην Τότεναμ τα πράγματα δεν πήγαν πολύ καλά. Ήξερα ότι θα φύγω πριν έρθει ο τελικός. Βάλαμε τους οπαδούς της ομάδας σε πολύ δύσκολες καταστάσεις, όμως κάθε φορά που συναντάω κάποιον στον δρόμο, έρχεται με αγκαλιάζει και θέλει να με βγάλει για δείπνο. Φαντάζομαι ότι κάτι έκανα εν τέλει καλά και εκεί” δήλωσε ο Άγγελος Ποστέκογλου.

Για τη σχέση του με τον Bαγγέλη Μαρινάκη: “Έχω βρεθεί στην παρέα του τρεις ή τέσσερις φορές. Τον έχω συναντήσει μόνο μερικές φορές και απλώς του είπα ναι. Δεν τον γνωρίζω καλά. Ήμασταν στην Αθήνα επειδή μου απένειμε ένα βραβείο και δεν επρόκειτο να το αρνηθώ. Σημαίνει πολλά για μένα επειδή μεγάλωσα στην Αυστραλία αλλά γεννήθηκα στην Ελλάδα. Είχα μια σύντομη αλληλεπίδραση μαζί του εκεί. Δεν έχω περάσει πολύ χρόνο μαζί του, αλλά πρέπει να πω ότι θαυμάζω τη φιλοδοξία του.

Όπως είπα, το ένα πράγμα σε αυτόν που οι άνθρωποι δεν μπορούν να αρνηθούν είναι ότι ανέλαβε αυτόν τον ποδοσφαιρικό σύλλογο με τις σωστές προθέσεις. Δεν είναι ένα μέσο για να ανακαλύψουν οι άνθρωποι ποιος είναι ή να τον προβάλουν. Θέλει να έχει μια ομάδα που κερδίζει πράγματα.

Δεν είναι πιο εύκολο, αλλά μπορείς να πας στο Λονδίνο, με μία από τις μεγάλες ομάδες και η επιτυχία είναι εγγυημένη. Μου αρέσει το γεγονός ότι έχει πάρει έναν σύλλογο με φανταστική ιστορία, αλλά ήταν στην Championship. Τους έχει φέρει στην Ευρώπη. Υπάρχει κάποια πραγματική αξία εκεί και αυτό λέει πολλά για το τι είδους άνθρωπος είναι.”