Αθλητικά

Άγιαξ – Ολυμπιακός 1-2 τελικό: «Διπλό» πρόκρισης για τους Πειραιώτες στο Champions League

Ο Ολυμπιακός πήρε την ιστορική του πρώτη νίκη στην έδρα του Άγιαξ και πέρασε στα playoffs της διοργάνωσης
Ολυμπιακός
8η αγωνιστική της League Phase
“Johan Cruyff Arena”
1 - 2
2ο ημίχρονο
ΑΓΙΑΞ - ΟΣΦΠ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Μετά τις δύο σερί νίκες στη League Phase του Champions League, ο Ολυμπιακός πέρασε και από την “Johan Cruyff Arena” του Άγιαξ (1-2) και προκρίθηκε στα playoffs της διοργάνωσης.

23:55 | 28.01.2026
Από το Newsit.gr καλό σας βράδυ
23:55 | 28.01.2026

ΟΟλυμπιακός νίκησε τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ με 2-1 και πέρασε στα playoffs του Champions League

23:50 | 28.01.2026
ΛΗΞΗ του αγώνα και μεγάλη πρόκριση για τον Ολυμπιακό!!!
23:50 | 28.01.2026
88'
ελευταίες αλλαγές για τον Ολυμπιακό, Ποντένσε και Μπρούνο αντικατέστησαν Ροντινέι και Ζέλσον
23:50 | 28.01.2026
4 τα λεπτά του έξτρα χρόνου
23:49 | 28.01.2026
23:41 | 28.01.2026
86'
Τεράστια στιγμή για τον Άγιαξ

Σωτήρια επέμβαση από τον Ρέτσο, που απομακρύνει την μπάλα πάνω στη γραμμή και κρατά το 1-2 από κεφαλιά του Βέγκχορστ

23:40 | 28.01.2026

ο Τσικίνιο εκτέλεσε το κόρνερ που ήρθε το γκολ του Ολυμπιακού

23:39 | 28.01.2026

18ος αυτη τη στιγμή ο Ολυμπιακός

23:38 | 28.01.2026

Έφυγαν και μπουκαλια από την εξέδρα προς την πλευρά των παικτών του Ολυμπικού

23:37 | 28.01.2026
79'
ΓΚΟΟΟΟΟΟΛΛΛΛΛΛ για τον Ολυμπιακό 1-2, με κεφαλιά του Έσε μετά από εκτέλεση κόρνερ
23:36 | 28.01.2026
Ένα λεπτό πριν

Ο Σούταλο πρόλαβε τον Ζέλσον Μαρτίνς, πριν βγει τετ-α-τετ. Ο Πορτογάλος έπεσε στο έδαφος αλλά ο διαιτητής ΄δεν έδωσε κάτι

23:34 | 28.01.2026
77'

Έπεσε με την πλάτη ο Μπιανκόν στο έδαφος μετά από μια κεφαλιά - Συνεχίζει κανονικά

23:33 | 28.01.2026
23:30 | 28.01.2026
72'
Διπλή αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Τσικίνιο και Σιπιόνι αντικατέστησαν Μουζακίτη και Ελ Κααμπί.
23:28 | 28.01.2026
70'
Διπλή αλλαγή για τον Άγιαξ, Έντβαρντσεν και Μπουνιντά αντικατέστησαν Στερ και Κλάασεν.
23:28 | 28.01.2026
Φτάσαμε στο 70'
23:28 | 28.01.2026

26ος αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός

23:27 | 28.01.2026
69'
ΓΚΟΛ για τον Άγιαξ, 1-1 με την εκτέλεση πέναλτι του Ντόλμπεργκ
23:26 | 28.01.2026

Ο Ντόλμπεργκ θα το εκτελέσει

23:25 | 28.01.2026
Ο διαιτητής έδωσε πέναλτι για χέρι του Μουζακίτη
23:25 | 28.01.2026
Το VAR κάλεσε τον διαιτητή να τσεκάρει ο ίδιος τη φάση
23:25 | 28.01.2026

 Οι Ολλανδοί άλλαξαν εξαιρετικά την μπάλα και ο Στερ πλάσαρε με το δεξί, με την μπάλα να χτυπά στον Μουζακίτη

23:19 | 28.01.2026
65'
Τεράστια φάση για τον Άγιαξ

Υπάρχει και έλεγχος για πέναλτι, για πιθανό χέρι του Μουζακίτη

23:18 | 28.01.2026
59'

Ο Γκοντς βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση και σούταρε άστοχα.

23:18 | 28.01.2026
59'
Στο γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς οι φίλοι του Ολυμπιακού σήκωσαν το πανό στη μνήμη εκείνων του ΠΑΟΚ που πέθαναν στη Ρουμανία
23:16 | 28.01.2026

Σουτ του Στερν εκτός μεγάλης περιοχής, μπλόκαρε εύκολα ο Τζολάκης

23:13 | 28.01.2026
23:11 | 28.01.2026

19ος αυτή τη στιγνή ο Ολυμπιακός στη βαθμολογία!!!

23:09 | 28.01.2026
52'
ΓΚΟΟΟΟΟΟΟΛΛΛ για τον Ολυμπιακό, 0-1 με τον Ζέλσον Μαρτίνς

Ταρέμι και Ζέλσον συνδυάστηκα άψογα, με τον δεύτερο να βγαίνει φάτσα με την εστία και τελειώνει ιδανικά τη φάση πέφτοντας στο χορτάρι, για το 0-1!

23:07 | 28.01.2026
50'
Κίτρινη κάρτα στον Έσε
23:04 | 28.01.2026
46'
Φάση για τον Ολυμπιακό

Σέντρα του Ορτέγκα από δεξιά, ο Ελ Κααμί έπεσε για να πάρει την κεφαλιά - ψαράκι αλλά δεν είχε επαφή με την μπάλα. Οι πειραιώτες "φώναξαν" για πέναλτι, αλλά διαιτητής και VAR δεν έδωσαν τίποτα

23:03 | 28.01.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
23:03 | 28.01.2026

Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

22:54 | 28.01.2026

Με τα ματς στο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην 28η θέση της βαθμολογίας

22:54 | 28.01.2026
22:48 | 28.01.2026
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο Άμστερνταμ
22:48 | 28.01.2026
45+2'

Βαθιά μπαλιά του Ρέτσου, πάλι ο Ελ Κααμπί δεν μπόρεσε να κάνει καλό κοντρόλ

22:47 | 28.01.2026

Το VAR δεν έδωσε κάτι - Καθαρή η φάση

22:46 | 28.01.2026

Φάση που ελέγχεται για πέναλτι υπέρ του Άγιαξ - Για χέρι του Μπιανκόν

22:46 | 28.01.2026
45+1'
Καλή στιγμή για τον Άγιαξ
22:45 | 28.01.2026
45+1'
Κίτρινη κάρτα στον Ορτέγκα
22:43 | 28.01.2026
44'

Πανέξυπνη αντίδραση του Ορτέγκα σε αντεπίθεση - Ένα μικρό σπρώξιμο και έβγαλε εκτός πορείας τον Γκάι

22:38 | 28.01.2026
42'
Μεγάλη στιγμή για τον Ολυμπιακό

ο Ροντινέι έκλεψε την μπάλα, έκανε το γύρισμα από δεξιά, ο Ταρέμι έκανε το σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή, αλλά η μπάλα κόντραρε σε αμυνόμενο

22:37 | 28.01.2026
22:35 | 28.01.2026
37'

Πρώτη φάση που ο Ελ Κααμπί πήρε την μπαλιά, αλλά το κοντρόλ που έκανε δεν ήταν καλό

22:35 | 28.01.2026
22:34 | 28.01.2026

Ο Γκοντς άφησε πίσω του τον Κοστίνια και έκανε το παράλληλο γύρισμα από αριστερά, ο Ντόλμπεργκ βρήκε δίχτυα, με τον βοηθό να έχει σηκωμένη τη σημαία του και το VAR να ακυρώνει το γκολ οριστικά

22:32 | 28.01.2026
ΟΦΣΑΙΝΤ! παραμένει το 0-0 στο Άμστερνταμ
22:31 | 28.01.2026
32'
ΓΚΟΛ για τον Άγιαξ, 1-0 με τον Ντόμπεργκ

Φυσικά, υπάρχει και έλεγχος της φάσης αφού ο επόπτης σήκωσε σημαία

22:30 | 28.01.2026
31'

Ο Άγιαξ πιέζει πλέον τον Ολυμπιακό

22:27 | 28.01.2026
29'

Γρήγορη αντεπίθεση του άγιαξ, ο Τζολάκης μπλόκαρε όμως εύκολα το σουτ που έγινε από τους γηπεδούχους

22:27 | 28.01.2026
28'
Αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Ο Μπιανκόν στη θέση του Πιρόλα
22:27 | 28.01.2026
Ο Πιρόλα ζήτησε αλλαγή, δεν μπορεί να συνεχίσει
22:27 | 28.01.2026
27'

Πάει για αναγκαστιή αλλαγή ο Ολυμπιακός

22:22 | 28.01.2026
25'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Άγιαξ!

Ο Βάινταλ μπήκε στην περιοχή από αριστερά, έκανε το γύρισμα, ο Τζολάκης απομάκρυνε όμως η μπάλα έμεινε “ζωντανή” στην περιοχή των Πειραιωτών. Ο Γκλουκ εκτέλεσε με το αριστερό από πλεονεκτική θέση, αλλά έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ.

22:20 | 28.01.2026
22'

Αυτή τη στιγμή, όπως έχουν τα αποτελέσματα και στα άλλα ματς που επηρεάζουν τον Ολυμπιακό, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ είναι 26η στη βαθμολογία και εκτός συνέχειας 

22:19 | 28.01.2026
22:17 | 28.01.2026
19'

Η μπάλα δεν έχει φτάσει ακόμα με καλές προυποθέσεις στους Ελ Κααμπί και Ταρέμι - Αμύνεται καλά ο ¨Αγιαξ

22:17 | 28.01.2026
22:16 | 28.01.2026
22:10 | 28.01.2026
13'
Πρώτη φάση και για τον Ολυμπιακό

Εκτέλεση κόρνερ του Ροντινέι, κεφαλιά του Κοστίνια, η μπάλα πάνω στον πορτιέρε του Άγιαξ

22:06 | 28.01.2026
8'
Μεγάλη στιγμή για τον Άγιαξ

Μετά από γύρισμα του Βάινταλ από τα αριστερά, ο Κλάασεν δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα προς την εστία, από πολύ πλεονεκτική θέση, κάνοντας "τσαφ" - Ίσως και να υπήρχε οφσάιντ στην αρχή της φάσης

22:06 | 28.01.2026

ο Ζέλσον Μαρτίνς -κλασικά- παίρνει πολλές φορές την μπάλα, στα δεξιά

22:04 | 28.01.2026
6'

Γέμιστα του Άγιαξ από δεξιά, εύκολη δουλειά για τον Τζολάκη

22:00 | 28.01.2026
4'

Ο Ολυμπιακός δείχνει να "πατάει" καλά στα πρώτα λεπτά του αγώνα

21:59 | 28.01.2026
Ξεκίνησε η αναμέτρηση
21:56 | 28.01.2026

Ας δούμε και πάλι τις ενδεκάδες των δυο ομάδων:

ΑΓΙΑΞ: Γιάρος, Σούταλο, Μπαας, Βάινταλ, Γκάεϊ, Ρεγκίρ, Κλάασεν, Στέουρ, Γκλουκ, Γκοντς, Ντόλμπεργκ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια, Έσε, Μουζακίτης, Μαρτίνς, Ταρέμι, Ρόντινεϊ, Ελ Κααμπί

21:51 | 28.01.2026

Οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

21:43 | 28.01.2026

Βρισκόμαστε στην τελική ευθαία για την έναρξη του αγώνα

21:43 | 28.01.2026

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Φρανσουά Λετεσιέ και βοηθοί του οι συμπατριώτες του Σιρίλ Μουνιέ και Μεντί Ραχμουνί. Τέταρτος ο Ζερεμί Πινιάρ, ενώ στο VAR είναι οι Ζαρέ Ζιλέ και Ματιέ Βερνίς

21:43 | 28.01.2026

Ιστορικά, Άγιαξ και Ολυμπιακός έχουν συναντηθεί έξι φορές σε διοργανώσεις της UEFA, μετρώντας από δύο νίκες ο καθένας και δύο ισοπαλίες. Οι πιο πρόσφατες συναντήσεις τους χρονολογούνται από τη φάση των ομίλων του Champions League τη σεζόν 1998-99, όταν ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0 εντός έδρας πριν ο Άγιαξ απαντήσει με 2-0 στο Άμστερνταμ

21:43 | 28.01.2026

Οι πρωταθλητές Ελλάδας έφτασαν με εξαιρετική ψυχολογία μετά την εντός έδρας νίκη με 2-0 επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν, ένα αποτέλεσμα που διατήρησε τις ελπίδες τους για πρόκριση κι αποτέλεσε μέρος ενός σπάνιου σερί δύο νικών στο Champions League, κάτι που δεν είχαν πετύχει από τη φάση των ομίλων του 2015-16

21:42 | 28.01.2026

Οι «ερυθρόλευκοι» στοχεύουν πλέον σε δύο συνεχείς εκτός έδρας νίκες στο Champions League για μόλις δεύτερη φορά στην ιστορία τους, έχοντας πετύχει αυτό το κατόρθωμα κατά τη διάρκεια της φάσης των ομίλων του 2015-16, ένα ορόσημο που προσθέτει περαιτέρω σημασία στην αναμέτρηση της Τετάρτης

21:42 | 28.01.2026

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στην Ολλανδία έχοντας οκτώ βαθμούς σε επτά αγώνες (δύο νίκες, δύο ισοπαλίες, τρεις ήττες), με το σύνολο να τον τοποθετεί αυτή τη στιγμή στην 24η θέση, την τελευταία που δίνει πρόκριση στα πλέι οφ στον πίνακα των 36 ομάδων

21:42 | 28.01.2026

Ο Άγιαξ πηγαίνει σε αυτόν τον καθοριστικό αγώνα έχοντας περάσει μια δύσκολη σεζόν στο Champions League και καταλαμβάνοντας την 32η θέση της βαθμολογίας με έξι βαθμούς σε επτά αγώνες (δύο νίκες, πέντε ήττες)

21:42 | 28.01.2026

Αξιοσημείωτο είναι πως εντός έδρας ο Άγιαξ δεν έχει ακόμη συγκεντρώσει βαθμό στη φετινή League Phase

21:42 | 28.01.2026

Ο τέσσερις φορές πρωταθλητής Ευρώπης Άγιαξ χρειάζεται μόνο νίκη για να διατηρήσει οποιαδήποτε ρεαλιστική πιθανότητα να φτάσει στα νοκ άουτ

21:38 | 28.01.2026

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανατρέψει τα δεδομένα στις τελευταίες αγωνιστικές της League Phase του Champions League και πλέον κρατάει την τύχη στα χέρια του, με τη νίκη επί του Άγιαξ να τους εξασφαλίζει ουσιαστικά τη συμμετοχή στα πλέι οφ

21:38 | 28.01.2026
21:37 | 28.01.2026

Η ενδεκάδα του Άγιαξ: Γιάρος, Σούταλο, Μπαας, Βάινταλ, Γκάεϊ, Ρεγκίρ, Κλάασεν, Στέουρ, Γκλουκ, Γκοντς, Ντόλμπεργκ.

Στον πάγκο: Χίρκενς, Ρέβερσον, Ρόσα, Έντβαρντσεν, Μόκιο, Βέγκχορστ, Φιτζ-Τζιμ, Μπόουμαν, Άλντερς, Μπουνίντα, Φαν ντε Λανς, Νας.

21:37 | 28.01.2026

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια, Έσε, Μουζακίτης, Μαρτίνς, Ταρέμι, Ρόντινεϊ, Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο: Μπότης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Μπρούνο, Πνευμονίδης

21:33 | 28.01.2026

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κράτησε στον πάγκο τον Τσικίνιο και ξεκινά με τον Ταρέμι πίσω από τον Ελ Κααμπί. Ο Ρόντινεϊ θα παίξει μπροστά από τον Κοστίνια στη δεξιά πλευρά, με τον Μαρτίνς να ξεκινά στο αριστερό άκρο της επίθεσης

21:33 | 28.01.2026
21:32 | 28.01.2026
Οι ενδεκάδες των δυο ομάδων έχουν γίνει γνωστές...
21:32 | 28.01.2026
Τροχαίο στη Ρουμανία: Στο χειρουργείο ένας εκ των τραυματιών – Οι υπόλοιποι θα μεταφερθούν στην Ελλάδα την Πέμπτη
...
21:31 | 28.01.2026

Ο αγώνας διεξάγεται στη βαριά “σκιά” του θανάτου των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ, στην Ρουμανία

21:31 | 28.01.2026

Μετά τις δύο σερί νίκες στη League Phase του Champions League, ο Ολυμπιακός αγωνίζεται στην έδρα του Άγιαξ για μία νίκη πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης

21:31 | 28.01.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τη μάχη της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, για μια θέση στα playoffs του Champions League

ΦΩΤΟ KLODIAN LATO
Άγιαξ – Ολυμπιακός: Η άφιξη των Πειραιωτών στην Johan Cruyff Arena και η ερυθρόλευκη εξέδρα
Οι πρώτες εικόνες από το γήπεδο του Άγιαξ
21:31 | 28.01.2026

Μεγάλη βραδιά για τον Ολυμπιακό και το ελληνικό ποδόσφαιρο

21:30 | 28.01.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
132
101
92
70
55
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo