Άγιαξ – Ολυμπιακός 1-2 τελικό: «Διπλό» πρόκρισης για τους Πειραιώτες στο Champions League

Σωτήρια επέμβαση από τον Ρέτσο, που απομακρύνει την μπάλα πάνω στη γραμμή και κρατά το 1-2 από κεφαλιά του Βέγκχορστ
ο Τσικίνιο εκτέλεσε το κόρνερ που ήρθε το γκολ του Ολυμπιακού
18ος αυτη τη στιγμή ο Ολυμπιακός
Έφυγαν και μπουκαλια από την εξέδρα προς την πλευρά των παικτών του Ολυμπικού
Ο Σούταλο πρόλαβε τον Ζέλσον Μαρτίνς, πριν βγει τετ-α-τετ. Ο Πορτογάλος έπεσε στο έδαφος αλλά ο διαιτητής ΄δεν έδωσε κάτι
Έπεσε με την πλάτη ο Μπιανκόν στο έδαφος μετά από μια κεφαλιά - Συνεχίζει κανονικά
26ος αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός
Ο Ντόλμπεργκ θα το εκτελέσει
Οι Ολλανδοί άλλαξαν εξαιρετικά την μπάλα και ο Στερ πλάσαρε με το δεξί, με την μπάλα να χτυπά στον Μουζακίτη
Υπάρχει και έλεγχος για πέναλτι, για πιθανό χέρι του Μουζακίτη
Ο Γκοντς βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση και σούταρε άστοχα.
Σουτ του Στερν εκτός μεγάλης περιοχής, μπλόκαρε εύκολα ο Τζολάκης
19ος αυτή τη στιγνή ο Ολυμπιακός στη βαθμολογία!!!
Ταρέμι και Ζέλσον συνδυάστηκα άψογα, με τον δεύτερο να βγαίνει φάτσα με την εστία και τελειώνει ιδανικά τη φάση πέφτοντας στο χορτάρι, για το 0-1!
Σέντρα του Ορτέγκα από δεξιά, ο Ελ Κααμί έπεσε για να πάρει την κεφαλιά - ψαράκι αλλά δεν είχε επαφή με την μπάλα. Οι πειραιώτες "φώναξαν" για πέναλτι, αλλά διαιτητής και VAR δεν έδωσαν τίποτα
Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο
Με τα ματς στο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην 28η θέση της βαθμολογίας
Βαθιά μπαλιά του Ρέτσου, πάλι ο Ελ Κααμπί δεν μπόρεσε να κάνει καλό κοντρόλ
Το VAR δεν έδωσε κάτι - Καθαρή η φάση
Φάση που ελέγχεται για πέναλτι υπέρ του Άγιαξ - Για χέρι του Μπιανκόν
Πανέξυπνη αντίδραση του Ορτέγκα σε αντεπίθεση - Ένα μικρό σπρώξιμο και έβγαλε εκτός πορείας τον Γκάι
ο Ροντινέι έκλεψε την μπάλα, έκανε το γύρισμα από δεξιά, ο Ταρέμι έκανε το σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή, αλλά η μπάλα κόντραρε σε αμυνόμενο
Πρώτη φάση που ο Ελ Κααμπί πήρε την μπαλιά, αλλά το κοντρόλ που έκανε δεν ήταν καλό
Ο Γκοντς άφησε πίσω του τον Κοστίνια και έκανε το παράλληλο γύρισμα από αριστερά, ο Ντόλμπεργκ βρήκε δίχτυα, με τον βοηθό να έχει σηκωμένη τη σημαία του και το VAR να ακυρώνει το γκολ οριστικά
Φυσικά, υπάρχει και έλεγχος της φάσης αφού ο επόπτης σήκωσε σημαία
Ο Άγιαξ πιέζει πλέον τον Ολυμπιακό
Γρήγορη αντεπίθεση του άγιαξ, ο Τζολάκης μπλόκαρε όμως εύκολα το σουτ που έγινε από τους γηπεδούχους
Πάει για αναγκαστιή αλλαγή ο Ολυμπιακός
Ο Βάινταλ μπήκε στην περιοχή από αριστερά, έκανε το γύρισμα, ο Τζολάκης απομάκρυνε όμως η μπάλα έμεινε “ζωντανή” στην περιοχή των Πειραιωτών. Ο Γκλουκ εκτέλεσε με το αριστερό από πλεονεκτική θέση, αλλά έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ.
Αυτή τη στιγμή, όπως έχουν τα αποτελέσματα και στα άλλα ματς που επηρεάζουν τον Ολυμπιακό, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ είναι 26η στη βαθμολογία και εκτός συνέχειας
Η μπάλα δεν έχει φτάσει ακόμα με καλές προυποθέσεις στους Ελ Κααμπί και Ταρέμι - Αμύνεται καλά ο ¨Αγιαξ
Εκτέλεση κόρνερ του Ροντινέι, κεφαλιά του Κοστίνια, η μπάλα πάνω στον πορτιέρε του Άγιαξ
Μετά από γύρισμα του Βάινταλ από τα αριστερά, ο Κλάασεν δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα προς την εστία, από πολύ πλεονεκτική θέση, κάνοντας "τσαφ" - Ίσως και να υπήρχε οφσάιντ στην αρχή της φάσης
ο Ζέλσον Μαρτίνς -κλασικά- παίρνει πολλές φορές την μπάλα, στα δεξιά
Γέμιστα του Άγιαξ από δεξιά, εύκολη δουλειά για τον Τζολάκη
Ο Ολυμπιακός δείχνει να "πατάει" καλά στα πρώτα λεπτά του αγώνα
Ας δούμε και πάλι τις ενδεκάδες των δυο ομάδων:
ΑΓΙΑΞ: Γιάρος, Σούταλο, Μπαας, Βάινταλ, Γκάεϊ, Ρεγκίρ, Κλάασεν, Στέουρ, Γκλουκ, Γκοντς, Ντόλμπεργκ.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια, Έσε, Μουζακίτης, Μαρτίνς, Ταρέμι, Ρόντινεϊ, Ελ Κααμπί
Οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
Βρισκόμαστε στην τελική ευθαία για την έναρξη του αγώνα
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Φρανσουά Λετεσιέ και βοηθοί του οι συμπατριώτες του Σιρίλ Μουνιέ και Μεντί Ραχμουνί. Τέταρτος ο Ζερεμί Πινιάρ, ενώ στο VAR είναι οι Ζαρέ Ζιλέ και Ματιέ Βερνίς
Ιστορικά, Άγιαξ και Ολυμπιακός έχουν συναντηθεί έξι φορές σε διοργανώσεις της UEFA, μετρώντας από δύο νίκες ο καθένας και δύο ισοπαλίες. Οι πιο πρόσφατες συναντήσεις τους χρονολογούνται από τη φάση των ομίλων του Champions League τη σεζόν 1998-99, όταν ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0 εντός έδρας πριν ο Άγιαξ απαντήσει με 2-0 στο Άμστερνταμ
Οι πρωταθλητές Ελλάδας έφτασαν με εξαιρετική ψυχολογία μετά την εντός έδρας νίκη με 2-0 επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν, ένα αποτέλεσμα που διατήρησε τις ελπίδες τους για πρόκριση κι αποτέλεσε μέρος ενός σπάνιου σερί δύο νικών στο Champions League, κάτι που δεν είχαν πετύχει από τη φάση των ομίλων του 2015-16
Οι «ερυθρόλευκοι» στοχεύουν πλέον σε δύο συνεχείς εκτός έδρας νίκες στο Champions League για μόλις δεύτερη φορά στην ιστορία τους, έχοντας πετύχει αυτό το κατόρθωμα κατά τη διάρκεια της φάσης των ομίλων του 2015-16, ένα ορόσημο που προσθέτει περαιτέρω σημασία στην αναμέτρηση της Τετάρτης
Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στην Ολλανδία έχοντας οκτώ βαθμούς σε επτά αγώνες (δύο νίκες, δύο ισοπαλίες, τρεις ήττες), με το σύνολο να τον τοποθετεί αυτή τη στιγμή στην 24η θέση, την τελευταία που δίνει πρόκριση στα πλέι οφ στον πίνακα των 36 ομάδων
Ο Άγιαξ πηγαίνει σε αυτόν τον καθοριστικό αγώνα έχοντας περάσει μια δύσκολη σεζόν στο Champions League και καταλαμβάνοντας την 32η θέση της βαθμολογίας με έξι βαθμούς σε επτά αγώνες (δύο νίκες, πέντε ήττες)
Αξιοσημείωτο είναι πως εντός έδρας ο Άγιαξ δεν έχει ακόμη συγκεντρώσει βαθμό στη φετινή League Phase
Ο τέσσερις φορές πρωταθλητής Ευρώπης Άγιαξ χρειάζεται μόνο νίκη για να διατηρήσει οποιαδήποτε ρεαλιστική πιθανότητα να φτάσει στα νοκ άουτ
Ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανατρέψει τα δεδομένα στις τελευταίες αγωνιστικές της League Phase του Champions League και πλέον κρατάει την τύχη στα χέρια του, με τη νίκη επί του Άγιαξ να τους εξασφαλίζει ουσιαστικά τη συμμετοχή στα πλέι οφ
Η ενδεκάδα του Άγιαξ: Γιάρος, Σούταλο, Μπαας, Βάινταλ, Γκάεϊ, Ρεγκίρ, Κλάασεν, Στέουρ, Γκλουκ, Γκοντς, Ντόλμπεργκ.
Στον πάγκο: Χίρκενς, Ρέβερσον, Ρόσα, Έντβαρντσεν, Μόκιο, Βέγκχορστ, Φιτζ-Τζιμ, Μπόουμαν, Άλντερς, Μπουνίντα, Φαν ντε Λανς, Νας.
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια, Έσε, Μουζακίτης, Μαρτίνς, Ταρέμι, Ρόντινεϊ, Ελ Κααμπί.
Στον πάγκο: Μπότης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Μπρούνο, Πνευμονίδης
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κράτησε στον πάγκο τον Τσικίνιο και ξεκινά με τον Ταρέμι πίσω από τον Ελ Κααμπί. Ο Ρόντινεϊ θα παίξει μπροστά από τον Κοστίνια στη δεξιά πλευρά, με τον Μαρτίνς να ξεκινά στο αριστερό άκρο της επίθεσης
Ο αγώνας διεξάγεται στη βαριά “σκιά” του θανάτου των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ, στην Ρουμανία
Μετά τις δύο σερί νίκες στη League Phase του Champions League, ο Ολυμπιακός αγωνίζεται στην έδρα του Άγιαξ για μία νίκη πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης
Μεγάλη βραδιά για τον Ολυμπιακό και το ελληνικό ποδόσφαιρο