Άγιαξ – Ολυμπιακός 1-2 τελικό: «Διπλό» πρόκρισης για τους Πειραιώτες στο Champions League

Οι πρωταθλητές Ελλάδας έφτασαν με εξαιρετική ψυχολογία μετά την εντός έδρας νίκη με 2-0 επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν, ένα αποτέλεσμα που διατήρησε τις ελπίδες τους για πρόκριση κι αποτέλεσε μέρος ενός σπάνιου σερί δύο νικών στο Champions League, κάτι που δεν είχαν πετύχει από τη φάση των ομίλων του 2015-16