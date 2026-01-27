Άγιαξ – Ολυμπιακός: Μέσα στη Johan Cruyff Arena, το γήπεδο που θα φιλοξενήσει τον τελικό πρόκρισης των Πειραιωτών

Δείτε φωτογραφίες από το εσωτερικό της Johan Cruyff Arena, μία μέρα πριν τη μεγάλη μάχη του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Άγιαξ το βράδυ της Τετάρτης (28/1/2026, 22:00, MEGA, Cosmote TV, Live από το NewsIt.gr) στο φινάλε της League Phase του Champions League και ψάχνει ένα τεράστιο διπλό στη Johan Cruyff Arena, η οποία θα του δώσει το εισιτήριο για τα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Μετά τη μεγάλη νίκη επί της Λεβερκούζεν, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλει ακόμα μία σπουδαία ευρωπαϊκή νίκη για να συνεχίσει το ταξίδι της στα αστέρια του Champions League κόντρα σ’ έναν αντίπαλο, ο οποίος έχει ανεβεί αγωνιστικά τον τελευταίο καιρό και έχει ελάχιστες, αλλά υπαρκτές πιθανότητες πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Ο αγώνας θα φιλοξενηθεί στην επιβλητική Johan Cruyff Arena. Πρόκειται για το ιστορικό γήπεδο του Άγιαξ στο Άμστερνταμ, το οποίο θεωρείται ένα από τα πιο σύγχρονα και εμβληματικά της Ευρώπης.

Έχει χωρητικότητα 55.000 θεατών, με τον Άγιαξ να δίνει στον Ολυμπιακό λιγότερα από 3.000 εισιτήρια.

Η ιστορική Amsterdam Arena κατασκευάστηκε το 1996 και το 2018 μετονομάστηκε σε Johan Cruyff Arena προς τιμήν του Ολλανδού θρύλου της ομάδας και του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Το γήπεδο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη φιλοσοφία και την ιστορία του ολλανδικού ποδοσφαίρου και φημίζεται για την ατμόσφαιρα του, ειδικά στους ευρωπαϊκούς αγώνες.

Δείτε φωτογραφίες της Johan Cruyff Arena

Το γήπεδο έχει οροφή, η οποία ανοιγοκλείνει ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο Άμστερνταμ.