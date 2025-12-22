Αγιούμπ Ελ Κααμπί: Το Conference League θυμήθηκε το προηγούμενο φοβερό «ψαλιδάκι» του με τον Ολυμπιακό

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έκανε φοβερή πρεμιέρα με το Μαρόκο στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, αφού πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ με “ψαλιδάκι” στη νίκη με 2-0 κόντρα στις Κομόρες, θυμίζοντας και αυτό που έβαλε με τον Ολυμπιακό κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Conference League του 2023.

Το νέο πανέμορφο τέρμα του επιθετικού του Ολυμπιακού δεν πέρασε έτσι απαρατήρητο ούτε από την UEFA, με τον επίσημο λογαριασμό του Conference League στα social media να κάνει σχετική ανάρτηση για τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Στη νέα της δημοσίευση, η UEFA έχει σε video το “ψαλιδάκι” του Μαροκινού στράικερ από το Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός και γράφει: “Ψαλιδάκι του Αγιούμπ Ελ Κααμπί”.

Ο Ελ Κααμπί έχει πετύχει μία σειρά από εκπληκτικά γκολ και με τους Πειραιώτες.