Αίγυπτος – Μπενίν 3-1: Στην παράταση η πρόκριση των «Φαραώ» στα προημιτελικά του Copa Africa

Η ομάδα του Σαλάχ θα αντιμετωπίσει στους “8” το νικητή του Ακτή Ελεφαντοστού – Μπουργκινα Φάσο που θα γίνει την Τρίτη (06.01.2026, 21:00)
ΦΩΤΟ Reuters

Η Αίγυπτος δυσκολεύτηκε κόντρα στο Μπενίν στο ματς που έγινε στο “Σταντ Αντράρ” της Αγκαντίρ, αλλά πέτυχε δυο γκολ στην παράταση που της έδωσαν τη νίκη (3-1) και την πρόκριση στα προημιτελικά του Copa Africa.

Η Αίγυπτος έγινε έτσι η 5η ομάδα που παίρνει “εισιτήριο” για τους “8” του Copa Africa. Πλέον, οι “Φαραώ” περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους, που θα προκύψει από το νικητή του ζευγαριού, Ακτή Ελεφαντοστού – Μπουρκίνα Φάσο (06.01.2026, 21:00).

Το σκορ για την ομάδα του Χοσάμ Χασάν άνοιξε ο 27χρονος μέσος της Αλ Αχλί, Μαρουάν Ατία, στο 69′, ωστόσο, οι παίκτες του Μπενίν δεν το έβαλαν κάτω και στο 83′ έφτασαν στην ισοφάριση με τον 33χρονο επιθετικό, Ζοντέλ Ντοσού.

Το 1-1 δεν άλλαξε στην κανονική διάρκεια της αναμέτρησης και οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην παράταση, όπου από ασίστ του Ατία στο 97′, ο Ιμπραχίμ έβαλε ξανά μπροστά την Αίγυπτο, για να “σφραγίσει” το “εισιτήριο” για τους προημιτελικούς, ο απόλυτος σταρ της ομάδας, Μο Σαλάχ, στο 120’+4.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Αίγυπτος: Ελ Σεναουί, Χανί, Ιμπραχίμ, Ραμπιά, Χαμντί (45+1′ Φατού), Ατιά, Φατί, Σαλάχ, Αντέλ (59′ Ζιζό), Τρεζεγκέ (59′ Ασούρ), Μαρμούς (119′ Μοχάμεντ)

Μπενίν: Νταντζινού, Ουορού, Βερντόν, Τιχανί, Ρότσε (106′ Αχλίνβι), Ιμουράνε (106′ Αουντό), Ντ’Αλμέιντα (77′ Σαμαντού), Αλοκό (90′ Αμουσού), Ντοντό (77′ Τεσιλίμι), Ολαϊτάν, Αϊγεγκούν (32′ Ντοσού)

