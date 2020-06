Η τραγική κίνηση κάποιων οπαδών, να ναυλώσουν αεροπλάνο να πετάξει πάνω από το γήπεδο μεταφέροντας πανό με ρατσιστικό περιεχόμενο, προκάλεσε την αντίδραση του παίκτη της Μπέρνλι, Μπεν Μι.

Λίγο πριν από την έναρξη του της Μάντσεστερ Σίτι με την Μπέρνλι (5-0) και πριν οι παίκτες των δύο ομάδων γονατίσουν δείχνοντας την αλληλεγγύη τους στο αντιρατσιστικό κίνημα «Black Lives Matter» ένα αεροπλάνο έκανε την εμφάνισή του πάνω από το “Etihad”, έχοντας ένα πανό που έγραφε «White Lives Matter Burnley».

Οργή για το πανό με ρατσιστικό μήνυμα στο Μάντσεστερ Σίτι – Μπέρνλι (video)

Η ρατσιστική αυτή κίνηση, κατά της γενικότερης προσπάθειας για κοινωνική αλλαγή, έκανε την Μπέρνλι να αντιδράσει. “Ο σύλλογος της Μπέρνλι καταδικάζει έντονα τις ενέργειες εκείνων που είναι υπεύθυνοι για αυτό που όλοι είδαμε με το επιθετικό πανό πάνω από το Etihad Stadium τη Δευτέρα το βράδυ. Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι οι υπεύθυνοι δεν είναι ευπρόσδεκτοι στο Turf Moor.

Αυτό σε καμία περίπτωση δεν αντιπροσωπεύει αυτό που αντιπροσωπεύει η Μπέρνλι και θα συνεργαστούμε πλήρως με τις αρχές για τον εντοπισμό των υπευθύνων και την τιμωρία τους. Ο σύλλογος έχει μια υπερήφανη φήμη για συνεργασία με όλα τα φύλα, τις θρησκείες μέσω του βραβευμένου κοινοτικού προγράμματος και αντιτίθεται σε κάθε είδους ρατσισμό. Μοιραζόμαστε πλήρως την πρωτοβουλία Black Lives Matter της Premier League. Ζητούμε ειλικρινά συγνώμη από την Premier League, την πόλη του Μάντσεστερ και σε όλους όσους βοηθούν στην προώθηση του «Black Lives Matter», ανέφερε η ανακοίνωση της Μπέρνλι.” αναφέρει η σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η αγγλική ομάδα (σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το συγκεκριμένο περιστατικό έγινε από οπαδούς της).

Η ρατσιστική αυτή κίνηση προκάλεσε και την αντίδραση του παίκτη της Μπέρνλι, Μπεν Λι. «Μπορούμε να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο αλλά θέλω να σχολιάσω ένα άλλο πράγμα πρώτα. Αισθάνομαι ντροπιασμένος που υπάρχει ένα μικρό γκρουπ οπαδών που έκαναν αυτό που έκαναν στο γήπεδο. Είμαστε στον 21ο αιώνα και χρειάζονται εκπαίδευση για να μάθουν τι συμβαίνει…» ήταν τα λόγια του προς τις κάμερες στο φινάλε της αναμέτρησης.

🗣” We can talk about footbal but There’s something I want to talk about first, I’m ashamed, I’m embarrassed that a small group of our fans have put that around the stadium”



