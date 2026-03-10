Ακόμη δυο μέλη της εθνικής ποδοσφαίρου Γυναικών του Ιράν αιτήθηκαν άσυλο, αναφορές για απειλές σε οικογένειες αθλητριών

Η Εθνική ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν έχει καταφέρει να συγκεντρώσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον, σε μια περίοδο που η Μέση Ανατολή δέχεται τα “χτυπήματα” του πολέμου, με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να “χτυπούν” το Ιράν και την Τεχεράνη να αντιδρά.

Επτά μέλη της γυναικείας Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν έχουν παραμείνει στην Αυστραλία, έχοντας πάρει ανθρωπιστική βίζα από την κυβέρνηση, ενώ η υπόλοιπη ομάδα έχει πλέον φύγει από την Ωκεανία με προορισμό την Τεχεράνη.

Νωρίτερα την Τρίτη (10.03.2026), ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε επιβεβαίωσε ότι πέντε -αρχικά- παίκτριες έλαβαν ανθρωπιστικές βίζες, λόγω φόβων για την ασφάλειά τους σε περίπτωση που επιστρέψουν στο Ιράν.

Το υπόλοιπο της ομάδας έχει πλέον εγκαταλείψει την Αυστραλία και κατευθύνεται πίσω στο Ιράν (διαδηλωτές προσπάθησαν να μπλοκάρουν το πούλμαν που τις μετέφερε προς το αεροδρόμιο). Δεν είναι ακόμη σαφές, ποια διαδρομή θα ακολουθήσουν ή πότε θα φτάσουν.

Να αναφέρουμε ότι ο υπουργός Αθλητισμού του Ιράν, Αχμάντ Ντονιαμάλι δήλωσε ότι “εχθροί” προσπάθησαν να “αποσπάσουν” τις παίκτριες από την επιστροφή τους με “δελεαστικές προσφορές”. “Τώρα επιστρέφουν στην πατρίδα τους και στη ζεστή αγκαλιά των οικογενειών τους”, πρόσθεσε την Τρίτη (10.03.2026), χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η αθλητική δημοσιογράφος Ράφα Πουρμπακχσί δήλωσε στο CNN Sports ότι οι οικογένειες τριών από αυτές τις πέντε παίκτριες που πήρα άσυλο, είχαν δεχθεί απειλές.

Την ίδια στιγμή, ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής της Αυστραλίας και ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Κρεγκ Φόστερ, δήλωσε ότι “ένα ευρύ φάσμα οργανώσεων” προσπάθησε να μιλήσει με τις γυναίκες όσο βρίσκονταν στην Αυστραλία, αλλά δεν τους επιτράπηκε.

Μέσα σε όλα αυτά, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν έδωσε ένα μήνυμα, με το οποίο καλεί τις αθλήτριες στη χώρα, λέγοντας χαρακτηριστικά, ότι τις περιμένουν “με ανοιχτές αγκάλες”.