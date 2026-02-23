Συμβαίνει τώρα:
Ακρωτηριάστηκε 23χρονος οπαδός της ΑΕΚ από φωτοβολίδα που άναψε στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό

Έχασε ένα δάχτυλο του χεριού του σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ
Οπαδοί της ΑΕΚ
Οπαδοί της ΑΕΚ στην πλατεία του αετού / Φωτογραφία αρχείου (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η ΑΕΚ έδωσε κεκλεισμένων των θυρών τον αγώνα με τον Λεβαδειακό στην 22η αγωνιστική της Super League, αλλά ένας οπαδός της φαίνεται ότι ακρωτηριάστηκε από άναμμα φωτοβολίδας έξω από το γήπεδο.

Οι φίλοι της ΑΕΚ συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του αετού, έξω από την Allwyn Arena για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι της ομάδας τους με τον Λεβαδειακό στη Super League, με τον 23χρονο οπαδό να τραυματίζεται σοβαρά στην προσπάθεια να ανάψει μία φωτοβολίδα.

Ο άτυχος οπαδός της Ένωσης εμφανίζεται να έχασε ένα δάχτυλο του χεριού του, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

