Ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης δεν είναι πια κοντά μας και ο ελληνικός αθλητισμός θρηνεί για το θάνατο εντός θρύλου του τάε κβον ντο, που χάρισε μεταξύ άλλων και δύο Ολυμπιακά μετάλλια στην πατρίδα μας.

Παρότι ο ίδιος ο Νικολαΐδης ήταν δηλωμένος φίλος του Άρη πάντως, στο σύνολό τους οι μεγάλες ομάδες της χώρας, τον αποχαιρέτησαν με δικά τους μηνύματα στα social media, αναγνωρίζοντας τον αθλητή, αλλά και τον άνθρωπο Αλέξανδρο.

Η Ελλάδα, ο αθλητικός κόσμος της χώρας και πάνω απ’ όλα η κοινωνία, θρηνούν σήμερα για τον αδόκητο χαμό του Αλέξανδρου Νικολαΐδη, που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του ως αθλητής και ως άνθρωπος. Η ΠΑΕ ΑΕΚ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους…

Αναπαύσου εν ειρήνη, Αλέξανδρε Νικολαΐδη. Η δουλειά στου θα συνεχίσει να εμπνέει εκατομμύρια ανθρώπους, ακόμη και μετά το θάνατό σου. Καλό ταξίδι Αλέξανδρε…

🕊 Rest in peace, Alexandros Nikolaidis. Your work will continue to inspire millions of people, even after you’re gone.



Καλό ταξίδι Αλέξανδρε… 🙏🏼 pic.twitter.com/1l3b5bsxpr