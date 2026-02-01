Αλκαράθ – Τζόκοβιτς live στον τελικό του Australian Open

Κάρλος Αλκαράθ και Νόβακ Τζόκοβιτς αγωνίζονται στον τελικό του Australian Open των ανδρών σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να προσφέρει μεγάλες μάχες και πλούσιο θέαμα.
10:46 | 01.02.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι στη Μελβούρνη
10:37 | 01.02.2026
Οι δύο παίκτες έχουν ολοκληρώσει την προθέρμανσή τους και σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει ο μεγάλος τελικός
10:36 | 01.02.2026
Αν το πάρει ο Κάρλος θα φτάσει σε Career Grand Slam σ.σ θα έχει κατακτήσει όλα τα Grand Slam σε μία σεζόν), αν το πάρει ο Νόλε θα φτάσει στα 25 Grand Slam
10:36 | 01.02.2026
Ο Ράφαελ Ναδάλ βρίσκεται στο γήπεδο για να παρακολουθήσει από κοντά το μεγάλο τελικό, έχοντας δηλώσει υποστηρικτής του Ισπανού τενίστα
10:35 | 01.02.2026
Καλημέρα από το Newsit.gr
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό ανδρών ανάμεσα στον Αλκαράθ και τον Τζόκοβιτς για το Australian Open