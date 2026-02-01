Αθλητικά

Αλκαράθ – Τζόκοβιτς live στον τελικό του Australian Open

Μία μεγάλη μάχη ανάμεσα σε δύο κορυφαίους τενίστες στη Μελβούρνη
Ο Αλκαράθ με τον Τζόκοβιτς πριν την έναρξη του τελικού/ REUTERS/Edgar Su

Κάρλος Αλκαράθ και Νόβακ Τζόκοβιτς αγωνίζονται στον τελικό του Australian Open των ανδρών σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να προσφέρει μεγάλες μάχες και πλούσιο θέαμα.

10:46 | 01.02.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι στη Μελβούρνη
10:37 | 01.02.2026
Οι δύο παίκτες έχουν ολοκληρώσει την προθέρμανσή τους και σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει ο μεγάλος τελικός
10:36 | 01.02.2026
Αν το πάρει ο Κάρλος θα φτάσει σε Career Grand Slam σ.σ θα έχει κατακτήσει όλα τα Grand Slam σε μία σεζόν), αν το πάρει ο Νόλε θα φτάσει στα 25 Grand Slam
10:36 | 01.02.2026
Ο Ράφαελ Ναδάλ βρίσκεται στο γήπεδο για να παρακολουθήσει από κοντά το μεγάλο τελικό, έχοντας δηλώσει υποστηρικτής του Ισπανού τενίστα
10:35 | 01.02.2026
Καλημέρα από το Newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό ανδρών ανάμεσα στον Αλκαράθ και τον Τζόκοβιτς για το Australian Open

