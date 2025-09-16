Αλπερέν Σενγκούν: Η πρώτη ανάρτηση του Τούρκου NBAερ μετά το τέλος του Eurobasket

Ο Αλπερέν Σενγκούν ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές του φετινού Eurobasket, με τον ψηλό των Ρόκετς να οδηγεί την Τουρκία στην κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου.

Ο Αλπερέν Σενγκούν πραγματοποίησε τρομερές εμφανίσεις με την Εθνική Τουρκίας, έχοντας 21.6 πόντους, 10.1 ριμπάουντ και 6.6 ασίστ κατά μέσο όρο, ωστόσο φρόντισε να πρωταγωνιστήσει και αρνητικά με τη συμπεριφορά του απέναντι στην Ελλάδα και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με αποτέλεσμα να γίνει ο πιο “μισητός” παίκτης στους Έλληνες φιλάθλους.

Μετά το τέλος του Eurobasket, ο 23χρονος All Star έκανε έναν πρώτο απολογισμό, δίνοντας παράλληλα και μια υπόσχεση στους Τούρκους.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alperen Şengün (@alperen.sengun)

Η ανάρτηση του Αλπερέν Σενγκούν στο Instagram

«Αυτό το ταξίδι δεν ήταν μόνο μιας ομάδας, αλλά όλης της Τουρκίας. Είναι πραγματικά δύσκολο να εκφράσω την υπερηφάνεια που νιώθω.

Σε κάθε αγώνα, κάθε προπόνηση, κάθε λεπτό, ένιωθα για άλλη μια φορά την υπερηφάνεια που νιώθω που είμαι μέρος αυτής της χώρας. Γιατί σε κάθε βήμα, κάθε νίκη, κάθε ήττα, ήμασταν μαζί, ενωμένοι.

Εκφράζω την ατελείωτη ευγνωμοσύνη μου στους πολίτες που μας παρακολούθησαν και μας στήριξαν, στο προπονητικό επιτελείο που ήταν πάντα στο πλευρό μας, στους συμπαίκτες μου και στην οικογένειά μου.

Μπορεί να μην καταφέραμε να φορέσουμε αυτό το χρυσό μετάλλιο σήμερα, αλλά το πιο πολύτιμο πράγμα που έχουμε καταφέρει είναι η θέση που έχουμε κερδίσει στην καρδιά κάθε ανθρώπου σε αυτή τη χώρα.

Από εδώ και στο εξής, θα πηγαίνω σε κάθε αγώνα, σε κάθε τουρνουά, με το ίδιο πάθος, αποφασιστικότητα και ακόμη μεγαλύτερη πεποίθηση. Η άνοδος της Τουρκίας στο μπάσκετ θα συνεχιστεί.

Πιστεύω ότι θα πετύχουμε ακόμη μεγαλύτερες νίκες μαζί. Η μάχη για τη σημαία μας είναι η μεγαλύτερη υπερηφάνειά μου και όταν επιστρέψουμε εδώ, θα κάνω το καλύτερο δυνατό για να την δω να κυματίζει στην κορυφή».