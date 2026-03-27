Αναβλήθηκε η δίκη των οπαδών του ΠΑΟΚ για τον προπηλακισμό δημοσιογράφων στην Τούμπα – Περιοριστικοί όροι στους 8 κατηγορούμενους

Στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με το Λεβαδειακό στην Τούμπα, οπαδοί του δικεφάλου» είχαν προπηλακίσει δημοσιογράφους με την αστυνομία να κάνει οκτώ συλλήψεις για το περιστατικό.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης ανέβαλε εκ νέου την υπόθεση, λόγω της απουσίας ενός εκ των κατηγορουμένων οπαδών του ΠΑΟΚ για την επίθεση στα δημοσιογραφικά της Τούμπας. Έχουν προηγηθεί ήδη δύο αναβολές, η πρώτη μετά από αίτημα των κατηγορουμένων για να ετοιμάσουν την υπεράσπισεί τους και η δεύτερη εξαιτίας της απουσίας μαρτύρων (σ.σ. αστυνομικών και δημοσιογράφων).

Το Δικαστήριο αποφάσισε να επιβάλει περιοριστικούς όρους στους οκτώ κατηγορούμενους. Οι οπαδοί απαγορεύεται να μπουν σε γήπεδο σε αγώνα του ΠΑΟΚ και θα πρέπει να δώσουν το παρών στο αστυνομικό τμήμα δύο ώρες πριν και μετά τους αγώνες του «δικεφάλου».

Οι κατηγορούμενοι διώκονται για απειλή διάπραξης εγκλημάτων και παράνομη βία. Στην δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 6 άτομα που ταυτοποιήθηκαν από τις αρχές και είναι αντιμέτωποι με τις ίδιες πράξεις.