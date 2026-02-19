Αθλητικά

Ανδρέας Τετέι: Μπορώ να γίνω ηγέτης του Παναθηναϊκού – Αφιέρωσα στη μητέρα μου το πρώτο γκολ

«Ήμουν πολύ χαρούμενος όταν με έβαλε ο προπονητής στην ευρωπαϊκή λίστα και ήθελα να τον δικαιώσω»
Ανδρέας Τετέι
Ο σκόρερ του Παναθηναϊκού κόντρα στην Πλζεν, Ανδρέας Τετέι / EUROKINISSI / Φωτογραφία Σωτήρης Δημητρόπουλος

Ο Ανδρέας Τετέι ήταν ο πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με τους «πράσινους», καθώς σημείωσε και τα δύο γκολ απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν.  Το τελικό 2-2 επιτρέπει στην ελληνική ομάδα να ελπίζει στην πρόκριση στους «16» του Europa League στον επαναληπτικό της Τσεχίας την επόμενη εβδομάδα.

Με τον Ανδρέα Τετέι να «πληγώνει» δύο φορές την άμυνα της Βικτόρια Πλζεν, ο Παναθηναϊκός έφτασε πολύ κοντά στη νίκη κόντρα στους Τσέχους, που «πάγωσαν» το ΟΑΚΑ με το γκολ του Λάντρα στο 80′ για το τελικό 2-2.

«Το πίστευα ότι θα σκόραρα. Πίστευα πως το πλάνο του προπονητή θα μας βοηθούσε να ήμασταν επικίνδυνοι όπως και ήμασταν. Πιστεύω θα είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο παιχνίδι.

Περίμενα πως και πως αυτήν την μέρα. Ήμουν πολύ χαρούμενος όταν με έβαλε ο προπονητής στην ευρωπαϊκή λίστα. Ήθελα να τον δικαιώσω.

Αφιερώνω αυτήν την εμφάνιση σε… εμένα. Σκεφτόμουν που έχω ξεκινήσει και που έχω φτάσει. Έχω δουλέψει πολύ και έχω προσπαθήσει πολύ. Απόψε πιστεύω ότι δικαιώθηκα.

Πιστεύω πως μπορώ να γίνω ηγέτης του Παναθηναϊκού. Θα δείξει αν μπορώ να σηκώσω το βάρος.

Το πρώτο γκολ το αφιέρωσα στη μητέρα μου. Πιστεύω πως θα ήταν πολύ συγκινημένη και χαρούμενη», είπε στις δηλώσεις του ο επιθετικός του «τριφυλλιού».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
198
133
114
110
107
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo