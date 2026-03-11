Αθλητικά

«Άνοιξη ζωής 2026»: Αγώνες δρόμου για φιλανθρωπικό σκοπό

«Τρέχω για τη ζωή», το μήνυμα της φιλανθρωπικής οργάνωσης
Άνοιξη ζωής 2026
Άνοιξη ζωής 2026, αγώνας δρόμου με φιλανθροπικό σκοπό

Η ΠΕΓΚΑΠ – ΝΥ και ο Δήμος Διονύσου υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και με την υποστήριξη του Συλλόγου Φίλων της Π.Ε.Γ.Κ.Α.Π.-Ν.Υ. «ΑΝΟΙΞΗ ΖΩΗΣ» διοργανώνουν τους αγώνες δρόμου ‘Τρέχω για την Άνοιξη ζωής 2026’ την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026 και ώρα 10:00 με αφετηρία τη Λεωφόρο Δροσιάς – Σταμάτας ( κοντά στην πλατεία Δροσιάς).

Οι αγώνες περιλαμβάνουν 10km και 4 km με ατομική χρονομέτρηση, 1000m για παιδιά 5 – 12 ετών και 500m ΑμεΑ

Τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση των σκοπών της ΠΑΝΝΕΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ – ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ (Π.Ε.Γ.Κ.Α.Π. – Ν.Υ.)

Η αφίσα της διοργάνωσης
Η αφίσα της διοργάνωσης

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή εδώ.

