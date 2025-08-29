Αντελίνο Βιεϊρίνια: «Ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει το βήμα παραπάνω στο Europa League»

Ο θρύλος του ΠΑΟΚ και πλέον σύμβουλος της ΠΑΕ, Αντελίνο Βιεϊρίνια, σχολίασε την κλήρωση του “δικεφάλου του Βορρά” στη League Phase του Europa League και τόνισε ότι η ομάδα του θα είναι έτοιμη για τα μεγάλα ματς, θέτοντας ως στόχο το… βήμα παραπάνω στη διοργάνωση.

Μιλώντας στην Cosmote TV μετά την κλήρωση για τη League Phase του Europa League, ο Αντελίνο Βιεϊρίνια στάθηκε στην εικόνα του ΠΑΟΚ κόντρα στη Ριέκα, ενώ ευχήθηκε την επόμενη σεζόν, η ομάδα του να είναι στην κλήρωση για τη League Phase του Champions League.

Οι δηλώσεις του Βιεϊρίνια

«Είναι μία δύσκολη κλήρωση, με δυνατές ομάδες, όμως αν θέλουμε να προχωρήσουμε και να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται, πρέπει να παίξεις με τέτοιους αντιπάλους. Έχουμε δείξει ότι σε αυτά τα ματς είμαστε συνεπείς, θέλουμε να κάνουμε το βήμα παραπάνω και να δείξουμε ότι η ομάδα είναι πολύ δυνατή και στην Ευρώπη.

Δείξαμε και κόντρα στη Ριέκα ότι η Τούμπα είναι καυτή και έχει μεγάλη δυναμική, όμως θα βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Θα κινηθούμε στο μεταγραφικό παζάρι για να γίνουμε πιο δυνατοί και έτοιμοι για τα μεγάλα ματς, όπως με Μπέτις, Λυόν, Λιλ κλπ. Πρέπει να έχουμε ένα πολύ ισχυρό και μεγάλο γκρουπ, καθώς θα παίξουμε πολλά ματς. Να έχουμε μία ποιοτική ομάδα, το δείξαμε και με τις μεταγραφικές κινήσεις, για να παλέψουμε για τους τίτλους.

Έχουμε χρόνο να προετοιμαστούμε και να κάνουμε το κάτι παραπάνω. Τα παιχνίδια στην Ευρώπη θα μας βοηθήσουν πολύ να κάνουμε το κάτι παραπάνω. Νιώθω πολύ ωραία στο νέο μου ρόλο, δεν μου λείπει ακόμη το αγωνιστικό κομμάτι, μακάρι να συνεχίσουμε έτσι και ελπίζω του χρόνου να είμαστε στην κλήρωση του Champions League».