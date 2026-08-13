Εθνική μπάσκετ: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το φιλικό με την Κύπρο στο T- Center

Η Εθνική μπάσκετ θα αντιμετωπίσει την Κύπρο (24/08/26, 18:00) σε φιλική αναμέτρηση στο T- Center και ΕΟΚ ανακοίνωσε ότι κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια και αυτού του αγώνα, μετά από αυτά για το πρώτο ματς προετοιμασίας με την Πολωνία.

Τα δύο φιλικά της Εθνικής μπάσκετ γίνονται στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τα δύο κρίσιμα ματς των προκριματικών του Mundobasket με Ουκρανία στη Ρίγα (28/08/26) και Ισπανία στο T- Center (31/08/26).

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Η ανακοίνωση της ΕΟΚ

«Η Εθνική Ανδρών θα δώσει ένα δεύτερο και τελευταίο τεστ πριν από τους επίσημους αγώνες με την Ουκρανία και την Ισπανία για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλιου 2027. Απέναντί της στο παρκέ του Telekom Center Athens στις 24 Αυγούστου στις 18.00 θα βρίσκεται η Κύπρος και μπορείτε να κλείσει την δική σας θέση με ένα κλικ ΕΔΩ.

Τα εισιτήρια για τον αγώνα Ελλάδα – Κύπρος Aegean Acropolis θα είναι διαθέσιμα από σήμερα (13/8) στις 14.00 μέσω της ticketmaster. Για την αγορά εισιτηρίου απαιτούνται ονοματεπώνυμο και αριθμός ταυτότητας. Οι φίλαθλοι παρακαλούνται να συμπληρώνουν σωστά τα στοιχεία τους, καθώς θα γίνει αυστηρός έλεγχος ταυτοπροσωπίας. Για οποιαδήποτε απορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο eok-tickets@basket.gr.

Η είσοδος για τα παιδιά ηλικίας έως πέντε (5) ετών είναι δωρεάν χωρίς εξασφαλισμένη θέση. Για εισιτήρια ΑμεΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την ticketmaster στο (+30) 211 19 81 535, καθημερινά 10:00–20:00. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται στο eok-tickets@basket.gr.

Σας περιμένουμε στο Telekom Center Athens, #pantadipla στο πλευρό της Επίσημης Αγαπημένης!».