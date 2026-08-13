Ο ΟΦΗ υποκλίθηκε στο fair play του Μάριου Ηλιόπουλου: «Αυτό είναι το ποδόσφαιρο»

Ο ΟΦΗ κατέκτησε το Super Cup κερδίζοντας την ΑΕΚ στα πέναλτι 5-2, μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας με τον Μάριο Ηλιόπουλο να παραμένει δίπλα στο βάθρο κατά τη διάρκεια της απονομής χειροκροτώντας τους νικητές.

Η στάση του Μάριου Ηλιόπουλου κατά τη διάρκεια της απονομής εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από τους ανθρώπους του ΟΦΗ, οι οποίοι προχώρησαν σε ανάρτηση στα social media την οποία συνόδευσαν με το μήνυμα: «Αυτό είναι το ποδόσφαιρο».

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Ο Μάριος Ηλιόπουλος προέβη σε ακόμα μία υπέροχη κίνηση μετά την ήττα της ΑΕΚ στα πέναλτι. Αμέσως μετά την εύστοχη εκτέλεση του Θανάση Ανσρούτσου πήγε στον Χρήστο Κόντη και τον συνεχάρη για την κατάκτηση της ομάδας του.

Ο Μιχάλης Μπούσης όταν είδε τον Μάριο Ηλιόπουλο να χειροκροτά κατά τη διάρκεια της απονομής του ανταπέδωσε την ιπποτική κίνηση, με τους δύο άνδρες να έχουν ένα όμορφο τετ α τετ.