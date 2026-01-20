Αθλητικά

Αντετοκούνμπο: «Δεν ξέρω αν θα ολοκληρώσω τη σεζόν στους Μπακς»

Ο Έλληνας σούπερ σταρ απάντησε για το μέλλον του στους Μπακς
Γιάννης Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τη φόρμα των Μπακς / Mandatory Credit: Robert Edwards-Imagn Images

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει ακόμα αν θα ολοκληρώσει τη σεζόν στους Μιλγουόκι Μπακς.

Οι Μπακς επικράτησαν δύσκολα των Χοκς με 112-110, πλησιάζοντας τις θέσεις που οδηγούν στο Play-In της Ανατολής στο NBA, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μετράει 21 πόντους, 17 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Έλληνας σούπερ σταρ απάντησε σε ερώτηση του για το μέλλον του και τόνισε πως δεν ξέρει τι θα κάνει.

Για τις φήμες ότι ομάδες τον περιμένουν στην αγορά: «Δεν μπορώ να το ελέγξω αυτό. Δεν μπορώ να ελέγξω τι κάνουν οι άλλες ομάδες. Θέλω να επικεντρωθώ στη δουλειά μου, που είναι να βγαίνω στο γήπεδο, να αγωνίζομαι και να προσπαθώ να κερδίζω τους αγώνες».

Για το αν θα τελειώσει την σεζόν στους Μπακς: «Δεν ξέρω, είναι κάτι που το κοιτάω μέρα με την μέρα».

Για την 10η συμμετοχή σε All-Star Game: «Ο νεαρός εαυτός μου αν του έλεγες ότι θα είναι 10 φορές All-Star δεν θα το πίστευε. Όταν ήρθα στην Λίγκα είχα μια συνάντηση με τους ανθρώπους των Μπακς και μου είπαν κοίτα όλους αυτούς, τον Πιρς, τον ΜακΓκρέιντι, είναι 10 φορές All-Star, μπορείς να γίνεις και εσύ.

Ένας από τους στόχους μου σαν παίκτης ήταν να είμαι 10 φορές All-Star. Είμαι πολύ χαρούμενος, να ευχαριστήσω τον Θεό που με κρατάει πεινασμένο και που με προστατεύει σε αυτό το ταξίδι. Εκπληκτικό αλλά δεν σταματάει εδώ, υπάρχουν περισσότερα και δεν μπορώ να περιμένω για το επόμενο κεφάλαιο».

