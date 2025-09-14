Αντετοκούνμπο: «Δεν θυμάμαι καλά την επιτυχία του 2009, επειδή ήμουν στη Θήβα με τη μητέρα μου και πουλούσαμε πράγματα»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε του «μικρού» τελικού της Ελλάδας με την Φινλανδία και –έχοντας κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket– αναφέρθηκε στον λόγο που άρχισε ξανά να παίζει μπάσκετ το 2010.

«Δεν θυμάμαι καλά την επιτυχία του 2009, επειδή ήμουν στη Θήβα με τη μητέρα μου και πουλούσαμε πράγματα. Ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ το 2008, σταμάτησα το 2009, ξαναγύρισα το 2010. Ο κόουτς μου, ο Ζήβας, μου είπε να αρχίσω ξανά το μπάσκετ για να βοηθήσω την οικογένειά μου» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, «ρίχνοντας» την ατάκα με τον πρώτο του προπονητή στον Φιλαθλητικό.

«Μου έδιναν 300 ευρώ τον μήνα και έδωσαν δουλειά στη μαμά μου. Έτσι το 2010 άρχισα να ξαναπαίζω μπάσκετ» τόνισε ο «Greek freak».