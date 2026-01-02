Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Άντονι Τζοσούα: Με ληγμένη άδεια ο οδηγός του, του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για το τροχαίο με δύο νεκρούς στη Νιγηρία

Ο προσωπικός γυμναστής του Τζόσουα, Λατίφ Αγιοντέλε και ο προπονητής Σίνα Γκάμι, έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο
Άντονι Τζόσουα
Άντονι Τζόσουα / REUTERS / Marco Bello / File Photo

Ο οδηγός του 33χρονου Βρετανού πυγμάχου Άντονι Τζοσούα, κατηγορείται για το τροχαίο δυστύχημα που συνέβη σε αυτοκινητόδρομο στη Νιγηρία, στο οποίο τραυματίστηκε ο πυγμάχος και άφησαν την τελευταία τους πνοή δύο στενοί φίλοι του. 

Στον 46χρονο Αντενίγι Μομπολάτζι Καγιόντε, οδηγό του Άντονι Τζοσούα, απαγγέλθηκαν κατηγορίες από το Πρωτοδικείο του Σαγκάμου την Παρασκευή (02.01.2025) για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή σε δύο άντρες. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στο BBC ότι οι κατηγορίες περιλαμβάνουν πρόκληση θανάτου από επικίνδυνη οδήγηση.

Ο Άντονι Τζόσουα ενεπλάκη σε τροχαίο με δυο νεκρούς
Ο Άντονι Τζόσουα ενεπλάκη σε τροχαίο με δυο νεκρούς
/ Ayo / via REUTERS

Οι εισαγγελείς απήγγειλαν τέσσερις κατηγορίες εναντίον του οδηγού: πρόκληση θανάτου λόγω επικίνδυνης οδήγησης, απερίσκεπτη και αμελής οδήγηση, οδήγηση χωρίς τη δέουσα προσοχή και οδήγηση χωρίς έγκυρη άδεια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Η υπόθεση αναβλήθηκε μέχρι τις 20 Ιανουαρίου.

Ο προσωπικός γυμναστής του Τζόσουα, Λατίφ Αγιοντέλε και ο προπονητής Σίνα Γκάμι, έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο, όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με ένα σταθμευμένο φορτηγό, την περασμένη Δευτέρα.

Ο πρώην πρωταθλητής βαρέων βαρών Άντονι Τζόσουα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα μετά το ατύχημα και έλαβε εξιτήριο την Τετάρτη.

Αθλητικά
