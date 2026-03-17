Αντώνης Σαμαράς για την άνοδο της Καλαμάτας: «Να λυθεί το γηπεδικό και όλα θα πάνε καλά στη Super League»

Η Καλαμάτα επιστρέφει στη Super League μετά από 26 χρόνια, με τον Αντώνη Σαμαρά να δίνει το “παρών” στο γήπεδο της Παραλίας για να γιορτάσει την άνοδο της Μαύρης Θύελλας στα μεγάλα σαλόνια.

Την περασμένη Κυριακή (15/3/2026), η Καλαμάτα έκανε φιέστα ανόδου στο γήπεδο της, στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Β’ για τα πλέι οφ της Super League 2. Στις κερκίδες του γηπέδου βρέθηκε και ο Μεσσήνιος πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος έζησε με τον δικό του τρόπο την επιστροφή της αγαπημένης του ομάδας στη Super League.

Μιλώντας, μάλιστα, στην κάμερα του Sportstonoto.gr για την Μαύρη Θύελλα, ο Αντώνης Σαμαράς έδωσε συγχαρητήρια στον ιδιοκτήτη της ομάδας, Γιώργο Πράσσα, για τη μεγάλη επιτυχία ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι όλα θα πάνε καλά στα μεγάλα σαλόνια.

“Πολλά συγχαρητήρια σε όλους όσοι δούλεψαν για να καταφέρει η Μαύρη Θύελλα να επιστρέψει μετά από 26 χρόνια στην Α’ Εθνική. Ειδικά στον Γιώργο Πρασσά που έκανε τα πάντα για την επίτευξη αυτού του μεγάλου στόχου της ομάδας.

Τώρα πρέπει όλοι να κοιτάξουμε στην Α’ Εθνική, να λυθεί σύντομα το γηπεδικό της ομάδας και τότε σίγουρα όλα θα πάνε καλά….”, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αντώνης Σαμαράς.