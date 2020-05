Η Μπαρτσελόνα θέλει να βάλει σε τάξη τα οικονομικά της, μετά τις απώλειες που δημιούργησε ο κορονοϊός, αλλά και την ανάγκη για “φρεσκάρισμα”, γεγονός που φέρνει στην “πόρτα” της εξόδου από το Καμπ Νόου, εννιά ποδοσφαιριστές.

Οι Γκριεζμάν, Σουάρες, Κουτίνιο, Ντεμπελέ, Βιδάλ, Ουμιτί, Σέρχι Ρομπέρτο, Σεμέδο και Ράκιτιτς έχουν ήδη αρχίσει να προτείνονται σε ομάδες του εξωτερικού και θα πρέπει να θεωρούνται παρελθόν από την Μπαρτσελόνα, η οποία βρίσκεται πάντως κοντά σε μία σημαντική απόκτηση, αυτή του Λαουτάρο Μαρτίνεζ της Ίντερ.

“Επέλεξε Μπαρτσελόνα ο Λαουτάρο Μαρτίνες” λένε στην Ισπανία (pic)

Οι “μπλαουγκράνα” θέλουν να γεμίσουν τα ταμεία τους σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, ενώ στόχος είναι και η… ανοικοδόμηση της ομάδας, η οποία έχει συνεχόμενες αποτυχίες στο Champions League.

