Απογοητευμένος ο Μίλτος Τεντόγλου μετά τον αποκλεισμό του στον τελικό του άλματος εις μήκος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου

Η αντίδραση του Τεντόγλου μετά τον αποκλεισμό του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο
Ο Μίλτος Τεντόγλου σε προσπάθειά του στο Τόκιο
Ο Μίλτος Τεντόγλου σε προσπάθειά του στο Τόκιο / REUTERS/Aleksandra Szmigiel / REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Ο Μίλτος Τεντόγλου αγωνίστηκε με τραυματισμό στον τελικό του άλματος εις μήκος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου στο Τόκιο και δεν κατάφερε να περάσει στο δεύτερο μέρος του αγώνα.

Με καλύτερο άλμα στα 7,83 μέτρα, ο Μίλτος Τεντόγλου θα μπορούσε να σφίξει τα δόντια και να “παλέψει” στη συνέχεια για να βρεθεί στα μετάλλια, αλλά ο Λεσκάι τον άφησε από νωρίς εκτός της καλύτερης 6άδας.

Η κάμερα έπιασε έτσι τον Έλληνα Ολυμπιονίκη εμφανώς απογοητευμένο, εξαιτίας και των ενοχλήσεων που δεν τους επέτρεψαν να πηδήξει όπως θα ήθελε, αλλά ακόμη κι έτσι χειροκρότησε τον αντίπαλό του.

Ο Τεντόγλου έμεινε τελικά στην 11 θέση και παρέδωσε το… στέμμα του στον Ιταλό Ματία Φουρλάνι.

