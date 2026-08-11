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Αθλητικά

ΤΣΣΚΑ 1948 – Παναθηναϊκός: Τελικός πρόκρισης στα πλέι οφ του Conference League

Οι πράσινοι είναι το φαβορί και πρέπει να το δείξουν αυτή τη φορά στον αγωνιστικό χώρο
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Προκριματικά Conference League
1-1 το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε (20:30, ΣΚΑΙ) την ΤΣΣΚΑ 1948 στη Σόφια, στη ρεβάνς του 1-1 στο ΟΑΚΑ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.

Η ομάδα του Γιάκομπ Νίστρουπ τα έκανε… θάλασσα στον πρώτο αγώνα στην Αθήνα και πλέον καλείται να φύγει με το διπλό από τη Βουλγαρία, προκειμένου να προκριθεί στα πλέι οφ του Conference League και να δώσει συνέχεια στο φετινό ευρωπαϊκό του ταξίδι.

Ο Παναθηναϊκός παραμένει το φαβορί του ζευγαρίου, ωστόσο καλείται να το δείξει και στον αγωνιστικό χώρο, όπου αυτή τη φορά οι πράσινοι θα εμφανιστούν ενισχυμένοι στην επίθεση, αφού αναμένεται να αγωνιστούν οι Τετέι, Ντέσερς και Λιβάι Γκαρσία.

Αν ο Παναθηναϊκός προκριθεί στα πλέι οφ, θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία)-Μπεσίκτας (Τουρκία) για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Η τουρκική ομάδα επικράτησε στην Τσεχία στην πρώτη αναμέτρηση με 1-0.

Αν οι πράσινοι αποκλειστούν, τότε θα ολοκληρώσουν πρόωρα τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους και θα βυθιστούν στην εσωστρέφεια από νωρίς για ακόμα μία σεζόν.

Το πρόγραμμα των αγώνων ρεβάνς για τον τρίτο προκριματικό του Conference League

Tρίτη 11/8

Απόλλων Λεμεσού (Κύπρος)-Μπραν (Νορβηγία) 20:00 (1-0)

ΤΣΣΚΑ 1948 (Βουλγαρία)-Παναθηναϊκός (Ελλάδα) 20:30 (1-1)

Τετάρτη 12/8

Κατοβίτσε (Πολωνία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 19:00 (0-2)

Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία)-Πάιντε (Εσθονία) 19:00 (4-1)

Κοπεγχάγη (Δανία)-Ντέμπρετσεν (Ουγγαρία) 19:00 (3-0)

Πέμπτη 13/8

Τομπόλ (Καζακστάν)-Παρτιζάν (Σερβία) 18:00 (0-3)

Φλόρα Ταλίν (Εσθονία)-Ίντερ Εσκάλδες (Ανδόρα) 19:00 (0-2)

Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) 19:00 (0-1)

Ίλβες (Φινλανδία)-Ριέκα (Κροατία) 19:00 (0-1)

RFS (Λετονία)-Γιάμπλονετς (Τσεχία) 19:30 (0-2)

Βιτέμπσκ (Λευκορωσία)-Μπόρατς Μπάνια Λούκα (Βοσνία/Ερζεγοβίνη) 20:00 (0-1)

Ντιναμό Μινσκ (Λευκορωσία)-Μπράγκα (Πορτογαλία) 20:00 (0-1)

Νόρντζελαντ (Δανία)-Βαλούρ (Ισλανδία) 20:00 (2-0)

Τρόμσο (Νορβηγία)-Κλουζ (Ρουμανία) 20:00 (5-0)

Χάμαρμπι (Σουηδία)-Ράκοβ (Πολωνία) 20:00 (0-0)

Μίντιλαντ (Δανία)-Μποχίμιανς (Ιρλανδία) 20:00 (2-0)

Ντουναΐσκα Στρέντα (Σλοβακία)-Τβέντε (Ολλανδία) 20:00 (0-6)

Βαντούζ (Λιχτενστάιν)-Ίντερ Τούρκου (Φινλανδία) 20:30 (1-2)

Ρούναβικ (Νησιά Φερόε)-Λουγκάνο (Ελβετία) 20:30 (0-2)

Ντρίτα (Κόσοβο)-Τρε Φιόρι (Σαν Μαρίνο) 21:00 (4-1)

Σεντ Γκάλεν (Ελβετία)-Σερίφ Τιρασπόλ (Μολδαβία) 21:00 (3-1)

Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία)-Χιμπέρνιαν (Σκωτία) 21:00 (1-2)

Σιόν (Ελβετία)-Νόα (Αρμενία) 21:15 (2-2)

Γκιόρι Έτο (Ουγγαρία)-Ρίγα (Λετονία) 21:30 (0-1)

Αούστρια Βιέννης (Αυστρία)-Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ) 21:30 (2-1)

Μάδεργουελ (Σκωτία)-Ελσίνκι (Φινλανδία) 21:30 (1-1)

Γάνδη (Βέλγιο)-Γκέτεμποργκ (Σουηδία) 21:30 (1-0)

Σέλμπουρν (Ιρλανδία)-Άγιαξ (Ολλανδία) 21:45 (1-3)

Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία)-Ζαλγκίρις (Λιθουανία) 22:00 (5-2)

Ντιναμό Σίτι (Αλβανία)-Άουντα (Λετονία) 22:00 (0-1)

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