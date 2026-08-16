Απόστολος Χρήστου: Η απονομή του χρυσού μεταλλίου και η ανάκρουση του εθνικού ύμνου για τον κορυφαίο Έλληνα κολυμβητή

Ο Απόστολος Χρήστου απέδειξε για μια ακόμα φορά, γιατί θεωρείται ο κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής όλων των εποχών και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100μ. ύπτιο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος υγρού στίβου! Δύο ημέρες μετά την απογοήτευση της τέταρτης θέσης στα 50μ. ύπτιο, όπου έχασε το μετάλλιο για ένα εκατοστό του δευτερολέπτου, ο 30χρονος πρωταθλητής το έκανε ξανά, όπως στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024.

Πάλι στο αγαπημένο του Παρίσι, αυτή τη φορά σε ένα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου, ο Απόστολος Χρήστου βρήκε ξανά τη δύναμη και αναδείχθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης στα 100μ. ύπτιο, υπερασπιζόμενος τον τίτλο που είχε κατακτήσει πριν δύο χρόνια στο Βελιγράδι.

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Ο συναγωνισμός ήταν πολύ μεγαλύτερος και ως βασικότερο αντίπαλό του, ο Ελληνας πρωταθλητής είχε τον Ιταλό (Ολυμπιονίκη, παγκόσμιο πρωταθλητή και κάτοχο του παγκοσμίου ρεκόρ) Τόμας Τσέκον, τον οποίο δεν είχε νικήσει ποτέ σε μεγάλη διοργάνωση στα 100μ. Για όλα όμως υπάρχει μία πρώτη φορά…

Ο Απόστολος Χρήστου πήγε λίγο συντηρητικά στο πρώτο 50άρι, γυρνώντας τέταρτος σε 25.48 (25.18 χθες). Έκανε όμως πολύ καλή στροφή, ανέβηκε γρήγορα δεύτερος και ξεκίνησε το… κυνήγι του Τσέκον. Μέχρι τα τελευταία μέτρα φαινόταν ότι δεν θα προλάβαινε, αλλά ο «ασημένιος» Ολυμπιονίκης είχε τον τελευταίο λόγο. “Χύμηξε” χωρίς έξτρα χεριά στον τερματισμό και ακούμπησε ένα εκατοστό του δευτερολέπτου μπροστά από τον Ιταλό, 52.27 έναντι 52.28.

Λίγη ώρα μετά, ο Χρήστου ανέβηκε στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου, πήρε το χρυσό του μετάλλιο και άκουσε τον Εθνικό μας ύμνο!

Ο Χρήστου έφτασε συνολικά τα εννέα μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα τέσσερα χρυσά, ενώ στα 100μ. ύπτιο εξασφάλισε θέση στο βάθρο για έκτη συνεχόμενη διοργάνωση. Αρχής γενομένης από το 2016 στο Λονδίνο, ο 30χρονος κολυμβητής του Ολυμπιακού μετράει δύο χρυσά, ένα ασημένιο και τρία χάλκινα μετάλλια, με την Ελλάδα να είναι πλέον η τέταρτη δύναμη στο αγώνισμα στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων, με τρία χρυσά, τρία ασημένια και τέσσερα χάλκινα μετάλλια.