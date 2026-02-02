Αποτελέσματα NBA: «Κατηφόρα» για τους Μιλγουόκι Μπακς, οι Νιου Γιορκ Νικς «λύγισαν» τους Λος Άντζελες Λέικερς

Οι Μιλγουόκι Μπακς συνεχίζουν να απογοητεύουν στο φετινό NBA, χωρίς τον τραυματία Γιάννη Αντετοκούνμπο και γνώρισαν “βαριά” ήττα με 107-79 από τους Μπόστον Σέλτικς.

Έχοντας ξανά εκτός και τον Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, οι Μιλγουόκι Μπακς “κατέρρευσαν” κόντρα στους Μπόστον Σέλτικς, με τον Ράιαν Ρόλινς μοναδικό… διασωθέντα, με 25 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Για τους νικητές, ο Τζέιλεν Μπράουν έκανε “πάρτι” με 30 πόντους και 13 ριμπάουντ, έχοντας “καυτό” δίπλα του τον Ανφέρνι Σίμονς με 27 πόντους και 6/10 τρίποντα. Οι “Κέλτες” βρίσκονται πλέον στην 3η θέση της κατάταξης στην Ανατολή, ενώ τα “ελάφια” έχουν αρχίσει να απομακρύνονται και από τα πλέι ιν.

Από τα άλλα ματς της βραδιάς, ξεχώρισε η νίκη των Νιου Γιορκ Νικς με 112-100 στο ντέρμπι με τους Λος Άντζελες Λέικερς. Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ στο ημίχρονο, η ομάδα της Νέας Υόρκης έκανε την ανατροπή με φοβερή τρίτη περίοδο και τον Όου Τζι Ανουνόμπι να πετυχαίνει με 25 πόντους, με 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Για τους ηττημένους, ο Λούκα Ντόντσιτς ξεχώρισε με 30 πόντους, 15 ριμπάουντ και 8 ασίστ, αλλά δεν απέτρεψε την ήττα της ομάδας του.

Τα αποτελέσματα στο NBA

Μπόστον Σέλτικς – Μιλγουόκι Μπακς 107-79

Ντιτρόιτ Πίστονς – Μπρούκλιν Νετς 130-77

Μαϊάμι Χιτ – Σικάγο Μπουλς 134-91

Τορόντο Ράπτορς – Γιούτα Τζαζ 107-100

Ουάσινγκτον Ουίζαρντς – Σακραμέντο Κινγκς 116-112

Νιου Γιορκ Νικς – Λος Άντζελες Λέικερς 112-100

Φοίνιξ Σανς – Λος Άντζελες Κλίπερς 93-117

Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς – Κλίβελαντ Καβαλίερς 111-130

Σαν Αντόνιο Σπερς – Ορλάντο Μάτζικ 112-103

Ντένβερ Νάγκετς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 111-121