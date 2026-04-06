Αποτελέσματα NBA: Ξέσπασαν στους Μέμφις Γκρίζλις οι Μιλγουόκι Μπακς

Αγωνίστηκαν Θανάσης και Άλεξ Αντετοκούνμπο, ξανά εκτός ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
Ο Κούζμα κόντρα στους Μέμφις Γκρίζλις / Reuters / Michael McLoone-Imagn Images

Οι Μιλγουόκι Μπακς έδειξαν… σφυγμό στο NBA και μετά από πολύ καιρό κατάφεραν να πάρουν μία νίκη, επικρατώντας μάλιστα με άνεση των Μέμφις Γκρίζλις με 131-115.

Με πρώτο σκόρερ τον Ράιν Ρόλινς με 24 πόντους και τους Μάιλς Τέρνερ και Ταϊρόν Πρινς να προσθέτουν από 19 πόντους, οι Μιλγουόκι Μπακς “διέλυσαν” τους Μέμφις Γκρίζλις, σε ένα ματς χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, αφού και οι δύο ομάδες έχουν αποκλειστεί από τη συνέχεια του NBA.

Για τα “ελάφια” αγωνίστηκαν πάντως για ένα ακόμη ματς, τόσο ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, όσο και ο Άλεξ Αντετοκούνμπο, με τον δεύτερο να πετυχαίνει μάλιστα το πρώτο του καλάθι με σουτ εντός πεδιάς στο NBA. Οι δύο Έλληνες αθλητές πέτυχαν από 2 πόντους για τους Μπακς, παίζοντας για πολύ λίγο στο παιχνίδι. Εκτός έμεινε αντίθετα, ο αδερφός τους, Γιάννης Αντετοκούνμπο, που παραμένει τραυματίας.

Τα αποτελέσματα στο NBA

Μπόστον ΣέλτικςΤορόντο Ράπτορς 115 – 101

Μπρούκλιν ΝετςΟυάσινγκτον Γουίζαρντς 121 – 115

Σικάγο ΜπουλςΦοίνιξ Σανς 110 – 120

Μιλγουόκι ΜπακςΜέμφις Γκρίζλις 131 – 115

Κλίβελαντ ΚαβαλίερςΙντιάνα Πέισερς 117 – 108

Μινεσότα ΤίμπεργουλβςΣάρλοτ Χόρνετς 108 – 122

Νιου Ορλίνς ΠέλικανςΟρλάντο Μάτζικ 108 – 112

Οκλαχόμα Σίτι ΘάντερΓιούτα Τζαζ 146 – 111

Ντάλας ΜάβερικςΛος Άντζελες Λέικερς 134 – 128

Σακραμέντο ΚινγκςΛος Άντζελες Κλίπερς 109 – 138

Γκόλντεν Στέιτ ΓουόριορςΧιούστον Ρόκετς 116 – 117

