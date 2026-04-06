Αποτελέσματα NBA: Ξέσπασαν στους Μέμφις Γκρίζλις οι Μιλγουόκι Μπακς

Οι Μιλγουόκι Μπακς έδειξαν… σφυγμό στο NBA και μετά από πολύ καιρό κατάφεραν να πάρουν μία νίκη, επικρατώντας μάλιστα με άνεση των Μέμφις Γκρίζλις με 131-115.

Με πρώτο σκόρερ τον Ράιν Ρόλινς με 24 πόντους και τους Μάιλς Τέρνερ και Ταϊρόν Πρινς να προσθέτουν από 19 πόντους, οι Μιλγουόκι Μπακς “διέλυσαν” τους Μέμφις Γκρίζλις, σε ένα ματς χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, αφού και οι δύο ομάδες έχουν αποκλειστεί από τη συνέχεια του NBA.

Για τα “ελάφια” αγωνίστηκαν πάντως για ένα ακόμη ματς, τόσο ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, όσο και ο Άλεξ Αντετοκούνμπο, με τον δεύτερο να πετυχαίνει μάλιστα το πρώτο του καλάθι με σουτ εντός πεδιάς στο NBA. Οι δύο Έλληνες αθλητές πέτυχαν από 2 πόντους για τους Μπακς, παίζοντας για πολύ λίγο στο παιχνίδι. Εκτός έμεινε αντίθετα, ο αδερφός τους, Γιάννης Αντετοκούνμπο, που παραμένει τραυματίας.

Τα αποτελέσματα στο NBA

Μπόστον Σέλτικς – Τορόντο Ράπτορς 115 – 101

Μπρούκλιν Νετς – Ουάσινγκτον Γουίζαρντς 121 – 115

Σικάγο Μπουλς – Φοίνιξ Σανς 110 – 120

Μιλγουόκι Μπακς – Μέμφις Γκρίζλις 131 – 115

Κλίβελαντ Καβαλίερς – Ιντιάνα Πέισερς 117 – 108

Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Σάρλοτ Χόρνετς 108 – 122

Νιου Ορλίνς Πέλικανς – Ορλάντο Μάτζικ 108 – 112

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Γιούτα Τζαζ 146 – 111

Ντάλας Μάβερικς – Λος Άντζελες Λέικερς 134 – 128

Σακραμέντο Κινγκς – Λος Άντζελες Κλίπερς 109 – 138

Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς – Χιούστον Ρόκετς 116 – 117