Αποτελέσματα NBA: Ξέσπασαν στους Μέμφις Γκρίζλις οι Μιλγουόκι Μπακς

Οι Μιλγουόκι Μπακς έδειξαν… σφυγμό στο NBA και μετά από πολύ καιρό κατάφεραν να πάρουν μία νίκη, επικρατώντας μάλιστα με άνεση των Μέμφις Γκρίζλις με 131-115.
Με πρώτο σκόρερ τον Ράιν Ρόλινς με 24 πόντους και τους Μάιλς Τέρνερ και Ταϊρόν Πρινς να προσθέτουν από 19 πόντους, οι Μιλγουόκι Μπακς “διέλυσαν” τους Μέμφις Γκρίζλις, σε ένα ματς χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, αφού και οι δύο ομάδες έχουν αποκλειστεί από τη συνέχεια του NBA.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Για τα “ελάφια” αγωνίστηκαν πάντως για ένα ακόμη ματς, τόσο ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, όσο και ο Άλεξ Αντετοκούνμπο, με τον δεύτερο να πετυχαίνει μάλιστα το πρώτο του καλάθι με σουτ εντός πεδιάς στο NBA. Οι δύο Έλληνες αθλητές πέτυχαν από 2 πόντους για τους Μπακς, παίζοντας για πολύ λίγο στο παιχνίδι. Εκτός έμεινε αντίθετα, ο αδερφός τους, Γιάννης Αντετοκούνμπο, που παραμένει τραυματίας.
Τα αποτελέσματα στο NBA
Μπόστον Σέλτικς – Τορόντο Ράπτορς 115 – 101
Μπρούκλιν Νετς – Ουάσινγκτον Γουίζαρντς 121 – 115
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Σικάγο Μπουλς – Φοίνιξ Σανς 110 – 120
Μιλγουόκι Μπακς – Μέμφις Γκρίζλις 131 – 115
Κλίβελαντ Καβαλίερς – Ιντιάνα Πέισερς 117 – 108
Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Σάρλοτ Χόρνετς 108 – 122
Νιου Ορλίνς Πέλικανς – Ορλάντο Μάτζικ 108 – 112
Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Γιούτα Τζαζ 146 – 111
Ντάλας Μάβερικς – Λος Άντζελες Λέικερς 134 – 128
Σακραμέντο Κινγκς – Λος Άντζελες Κλίπερς 109 – 138
Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς – Χιούστον Ρόκετς 116 – 117